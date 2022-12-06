«Вы представить не можете, на какое дно он нас опустил»: пугающая история настоящего российского афериста из Тиндера

Аферист Надир Абулов выманивал у своих жертв круглые суммы. В криминальном таланте и размахе ему не откажешь - пострадавших дам насчитывается несколько десятков.

Уже несколько месяцев 54-летняя Светлана Переседова скрывается. От банков и коллекторов. Встречаемся на квартире в одном из подмосковных поселков, добраться до которого было целым приключением.

- Да, край географии, — соглашается Светлана. - А еще год назад мы с сыном жили на Фрунзенской набережной. Вы представить себе не можете, на какое дно ОН нас опустил. Так плохо я еще никогда не жила. Бывают дни, что нам просто нечего есть…

«НЕ ОБИЖАЙСЯ, КОГДА Я ПРОПАДАЮ»

Несколько лет назад Светлана потерял мужа. Одна тянула сына-подростка. В какой-то момент так устала от женского одиночества, что решила попробовать найти свою половинку. Зарегистрировалась в приложении для знакомств и буквально через день ей написал мужчина. Предложил встретиться.

Светлана показывает фотографии Надира Абулова. На красавца-мачо он совсем не тянет. Невысокий, грузный, лысеющий.

- Вы просто представить себе не можете, как он умеет убеждать! - говорит Светлана. - Мы встретились и часа четыре проболтали в кафе. Рассказывал о своей нелегкой судьбе: жена его бросила, убежав с другим, он остался с двумя детьми, поставил их на ноги, сейчас у него свой бизнес. Когда я вернулась домой, получила голосовое сообщение: «Дети спросили у меня: ну как ты, папа, эта женщина тебе понравилась? А я ответил: дети, эта женщина - воровка. Она украла мое сердце!» Говорил, что впервые встретил человека с такой большой душой, как у меня. Что он хотел бы быть со мной. Но только мы должны жениться по-настоящему. Для него это принципиально!

Еще через день Надир привез Светлану в свой дом (двухэтажный особняк в Подмосковье) - знакомиться с детьми.

- Его дочь Диана кинулась меня обнимать: спасибо вам, я папу таким счастливым никогда не видела! Меня посадили за стол, угощали. И я, честно говоря, «поплыла». Я была в шоке. Я внезапно оказалась частью большой семьи, в которой все хорошо и все друг друга любят…

КАФЕ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

Однажды Надир открыл Светлане секрет, который «знают только самые близкие».

- Я сотрудник ФСБ. Поэтому ты не обижайся, когда я пропадаю. Такая работа.

На самом деле ни в какой спецслужбе он, конечно, не работал. Но на Светлану это подействовало гипнотически.

И когда Надир предложил своей возлюбленной запустить бизнес, который в будущем стал бы наследством сына, она загорелась.

- Кафе! Он меня так зажег этой идеей, что я как дура составляла меню, рисовала логотипы. А потом Надир попросил у меня деньги на запуск (у нас с мужем были накопления) и заставил взять пять кредитных карт. Сказал: тебе нужно создавать хорошую кредитную историю, потому что, когда бизнес попрет, нужны будут оборотные средства. Тогда для меня этот бред звучал логично! Кредитки он у меня забрал. По уведомлениям я видела, что деньги с них тратятся на покупку мебели для кальянной его дочери в Химках. Он обещал, что будет оплачивать все эти кредиты. Какое-то время так и было. Но потом начались просрочки. Поэтому я и прячусь - кредиты-то на мне. В общей сложности Надир Абулов взял у меня 5,3 млн рублей.

- Расписки у вас есть?

Светлана закрывает лицо руками.

- Нет. Мы же вот-вот должны были пожениться.

ДОМ ХРУСТАЛЬНЫЙ НА ГОРЕ ДЛЯ НЕЕ

Однажды на рынке Светлана увидела своего Надира с другой.

- Мне удалось выяснить, где живет эта брюнетка. Приехала к ее дому, позвонила в домофон. Наталья согласилась поговорить. Спрашиваю: «А вы ему кто?» - «Уже несколько месяцев жена». Я была в шоке.

Разговорились. Наталья призналась, что Надир через своего риелтора выставил на продажу ее трешку в Москве, которая стоит 20 миллионов. Предложил совместно построить их будущий «стеклянный дом». Об этой своей мечте Абулов рассказывал многим женщинам. 700 «квадратов», панорамные окна вкруговую на всех этажах.

На следующий день после разговора со Светланой, Наталья пошла в ЗАГС разводиться с Надиром. Сделка по продаже ее квартиры была вовремя остановлена.

«Я НА 14 ЛЕТ СТАРШЕ. А ОН ВЛЮБИЛСЯ»

В итоге женщины обнаружили еще не меньше шести подруг по несчастью, с которыми Надир Абулов заводил отношения, оставляя с долгами. И всех своих жертв он находил через приложения знакомств.

Галина (имя по ее просьбе изменено) продала ради любимого квартиру на западе Москвы.

- Я на 14 лет старше. Но он говорил, что влюбился. Однажды попала в больницу, и из квартиры исчезли старые картины, которые много лет хранились в моей семье, антикварная мебель. Девочки (другие потерпевшие – Ред.) говорили, что видели это все в его подмосковном доме. Квартиру я продала, чтобы помочь ему удержать на плаву некий «бизнес». Мы ведь даже женаты были несколько лет. Я помогала Надиру получить российское гражданство. А потом он со мной развелся. Теперь все, что могу себе позволить - аренда маленькой комнаты на окраине.

Обманутые женщины обнаружили еще не меньше шести подруг по несчастью, с которыми Надир Абулов заводил отношения, оставляя с долгами.

Елена рассказывает, что ее первое свидание с мужчиной «из приложения» закончилось полным романтиком:

- Катались на его машине по ночной Москве. Под утро приехали к нему домой. Он приготовил завтрак в постель. А потом попросил съездить с ним в банк - взять кредит.

И она взяла. И отдала ему деньги, «чтобы быстро решить кое-какую проблему». Теперь выгребает на платежи половину своей зарплаты. А романтичного мужчину как ветром сдуло.

Вопрос ребром

ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДЯТ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА?

По информации kp.ru, заявления на Надира Абулова женщины писали в двух городских округах Подмосковья и в Москве. (И его даже задерживали на 48 часов). По августовскому заявлению Переседовой участковый вынес отказное.

Светлана показывает ответ на ее жалобу из Ногинской городской прокуратуры (копия есть в редакции). Прокуратура признает отказ незаконным. То есть в надзорном ведомстве видят все основания для возбуждения уголовного дела.

- Все-таки надеемся, что нас услышат, что этого человека остановят. Лично я уверена, что это не просто мошенничество, тут работает группа - дочь и сын Абулова ему помогают, разыгрывая перед всеми женщинами, которых он привозит в дом, спектакли, — продолжает Светлана. - Мы посчитали, что в общей сложности только у тех, кого мы знаем, этот человек отнял более 10 млн рублей. А сколько мог отнять еще?

Мы пробовали несколько раз дозвониться самому Надиру Абулову. Но его телефон все время вне зоны. Возможно, он сменил номер. Интересно, что в Вотсапе телефон подписан как «Даниль». Хотя полное имя покорителя женских сердец по паспорту - Эрвин Надир Шабан Оглы Абулов.

- Кому-то он представляется как Надир, кому-то - как Эрвин, — объясняет одна из бывших Абулова.

Кстати

«Пострадавших было около пятидесяти»

Корреспонденту KP.RU удалось найти женщину, которая знакома с Абуловым еще с 2017 года. Юлию из Рязани (она на десять лет моложе восточного «принца») он тоже нашел в Интернете. Разведена. Воспитывает сына. Надир прилетел тут же: влюбился с первого взгляда!

- Он даже с родителями моими познакомился. Заявил, что у него самые серьезные намерения. Между делом начал просить у меня деньги. То машину нужно срочно отремонтировать, то его завод по производству соков взорвался… Несколькими частями вытащил у меня 1,5 млн рублей. И пропал. А в 2019 году меня добавили в Вотсап-группу, где оказалось около пятидесяти женщин, которых Надир Абулов обманул за несколько лет.

По информации kp.ru, заявления на Надира Абулова женщины писали в двух городских округах Подмосковья и в Москве. (И его даже задерживали на 48 часов).

По словам Юлии, среди обманутых оказалась женщина-юрист. Она и предложила писать коллективное заявление.

- Абулов об этом как-то узнал, испугался и начал общаться со всеми бывшими. На кого-то надавил, кому-то большую часть взятых денег вернул. Мне, например, отдал 1,2 млн. Но я и тому была рада. Так что три года назад заявления писать не стали. А теперь мы увидели, что есть новые пострадавшие и суммы там совершенно гигантские. Поэтому многие из первой группы пострадавших готовы со своей стороны свидетельствовать, что этот человек системно обманывает женщин. Это его бизнес.

Собрат по афере

«Говорил, что болен раком и просил денег на лечение»

На днях в Москве осудили еще одного брачного афериста из ближнего зарубежья. Узбек Нодиржон Рахманов тоже искал жертв в интернете. Знакомился с женщинами и в ходе переписки сообщал слезоточивые подробности своей судьбы: болен раком, нужно срочное лечение, а денег нет. В качестве подельника выступала жена, которую мошенник представлял своей сестрой. Женщина при встрече с жертвами разыгрывала горе и подтверждала страшный диагноз. Так парочка выманила у доверчивых москвичей 23 млн рублей. Рахманов получил пять лет колонии, его супруге дали четыре года условно.

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