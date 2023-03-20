Сугробы исчезнут моментально, пик тепла на подходе: прогноз погоды в Москве на неделю с 20 по 26 марта

В последние дни марта – первые дни апреля столичный регион останется без снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологическая весна в 2023 году пришла в Москву на неделю раньше срока, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Случилось это ещё 14 марта. Почему даже сами синоптики поняли это только сейчас, задним числом?

- Началом метеорологической весны считается первый день периода, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво положительной. Нужно несколько дней, чтобы отследить статистику, сравнить ее с нормами, добавить к этому прогнозы, - объясняет Михаил Леус. - Сегодня можно уверенно говорить, что метеорологическая весна в столице началась 14 марта. Ровно на неделю раньше, чем положено по климатической норме.

На этой неделе весна в столице разгуляется основательно - прогнозы синоптиков оптимистичны:

- На этой неделе в Москве, на главной метеостанции ВДНХ, мы увидим первый раз в этом сезоне температуру выше +10 градусов. Пик тепла придётся на среду: в Москве +9…+11 градусов, по области до +12. Ночью будет в пределах 0…+5 градусов. В такой ситуации активизируется процесс таяния снега, особенно во второй половине недели, когда местами пройдут дожди. Из сегодняшних 25 сантиметров к концу недели останется 5-8 сантиметров снега.

- К началу апреля снег растает?

- Вероятность этого велика. В последние дни марта – первые дни апреля столичный регион останется без снега. За исключением оврагов, затемненных мест в лесах, в лесопарках. По климатическим нормам, средняя дата схода снежного покрова в Москве в XXI веке – 6 апреля.

Впрочем, зима ещё ушла окончательно. В конце марта - начале апреля метеорологи обещают мокрый снег и ночные морозы.

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