Обрести здоровую стройность, обрести правильные привычки питания – это можно начинать в любой момент. Перед Новым годом – хорошая мотивация Фото: Shutterstock

Лишний вес в обычной жизни мало беспокоит москвичей, но перед праздниками не только девушки задумываются стать стройнее –впереди корпоративы, новогодние фотосессии. Обрести фигуру мечты до 31 декабря – сейчас это самый популярный запрос в фитнес-клубах и на приемах у диетологов. Редакция kp.ru узнала, что советуют эксперты.

Диеты под запретом

Звездный диетолог Маргарита Королева, под руководством которой худели телеведущие Андрей Малахов и Тина Канделаки, сразу говорит, что нет никакой «волшебной таблетки», которая за короткое время позволит сбросить лишние килограммы. Поэтому «подгонять» тело под дату – это неправильно, более того – опасно для здоровья.

Как врач Маргарита Королева не любит и слово «похудеть», так как оно произошло от слова «худо». Поэтому и пробовать всевозможные яблочные, кефирные и другие диеты, которые якобы помогут быстро сбросить то, что наедалось годами, не рекомендует. Они не принесут ничего, как кроме срыва и возвращения сброшенных килограммов (а то и больше).

Диетолог Маргарита Королева Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Не ставьте себе до 31 декабря сложных задач: похудеть на 10 кг за месяц или перейти из размера L в S. Это нереально. А обрести здоровую стройность, обрести правильные привычки питания – это можно начинать в любой момент. Перед Новым годом – хорошая мотивация.

- С чего нужно начинать?

- Важно понять: с какой целью, что тебе это даст? Если цель поместиться в платье, то это плохая мотивация. Желательно и после Нового года поддерживать начатое дело. Лучше, чтобы была долгосрочная мотивация – хочу здоровое тело, снизить нагрузку на ноги, кататься на коньках без усталости и отдышки.

- Какой вес безопасно сбросить за месяц?

- Все зависит со стартового веса, с которого начинается процесс снижения. В первый месяц организм легко отдаст 10% от общего веса.

Сама же Маргарита Королева, которая уже долгие годы придерживается здорового питания, позволит себе на Новый год салат «Оливье».

- Новый год – это семейный праздник и на столе должны стоять привычные блюда. Другое дело, что можно заменить некоторые ингредиенты. Для «Оливье» мы, например, делаем домашний майонез из яиц и оливкового масла. Такой майонез я одобряю, — рассказала диетолог.

Четыре совета для красоты тела от диетолога Маргариты Королевой:

- минимизировать соль в рационе,

- уменьшить порции, но питаться через каждые 2,5-3 часа,

- после 19.00 не есть ничего,

- обязательно завтракать в первый час после пробуждения.

Интервальные тренировки улучшат метаболизм

Изнурять свое тело в спортзале, записываться на несколько тренировок в день ради быстрого похудения не советуют и фитнес-тренеры.

- Похудеть к Новому году и срочно – это самый частый запрос. Многие покупают фитнес-карты в ноябре, в декабре, надеясь на чудо. Но чудес, к сожалению, не бывает. Организм не любит резких встрясок. Для того, чтобы похудеть, первое - нужно пересмотреть свое питание, но не отказываться от еды, второе – в активность входить плавно, если это происходит впервые, — говорит Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ Х-Fit в России.

Тренировочный процесс лучше начинать не резко и планомерно. Первую неделю – две-три тренировки, вторую – три-четыре, и в оставшуюся до Нового года неделю поработать интенсивнее – можно четыре тренировки.

- Все тренировки должны быть разноплановыми. Начинать лучше с легких, чтобы подготовить тело к нагрузкам, и постепенно добавлять кардио и функциональные, интервальные тренировки. Если же человек занимается какое-то время в зале, то можно увеличить количество занятий до четырех, среди которых одно – восстановительное, — говорит Руслан Панов.

Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ Х-Fit в России Фото: Личный архив

Но стоит понимать, что кардинально за несколько недель до Нового года измениться не получится. Тело придет в более позитивную форму, но не концептуально. Чтобы изменить вид своего тела кардинально нужно больше времени, как минимум заниматься полгода.

Три эффективных совета от фитнес-тренера Руслана Панова:

- нужно наладить режим питания: плотный белково-углеводный завтрак, легкий обед (углеводы и белок) и легкий ужин (лучше ограничиться салатом и кашей), который должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу,

- самые эффективные тренировки – интервальные, при которых максимально увеличивается метаболизм (обмен веществ). После таких тренировок организм еще два-три часа тратит много калорий (количество энергии) на восстановление. Силовые и функциональные тренировки должны дополнять этот процесс,

- менять тренировки. К одним и тем же упражнениям и видам активности тело привыкает. Не нужно менять абсолютно все упражнения, достаточно каждую неделю менять одно-два на каждую мышечную группу.

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