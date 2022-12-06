Семь идей, как провести Новый год в Москве с экономией и пользой

Без главного символа – елки – не обходится практически ни один Новый год. Около 70% москвичей поставят дома елку: кто живую, кто искусственную Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новогодние праздники – не самое экологичное время. Мы все позволяем себе больше, чем в будние дни. Это всегда излишние расходы, ненужные покупки, килограммы выброшенных салатов. Еще фейерверки, испуганные собаки и тысячи елок на помойке. Но все можно исправить. Если кто-то забыл или даже не знал, то 2022 год – «Год экологии», поэтому можно попробовать хотя бы Новый год встретить с бережливым отношением к природе и ресурсам Земли.

Альтернатива живой елке

Без главного символа – елки – не обходится практически ни один Новый год. Около 70% москвичей поставят дома елку: кто живую, кто искусственную. Остальные обойдутся еловыми веточками, уедут в гости или просто не хотят никаких символов.

Если вы без елки никак обойтись не сможете, то есть альтернативы – взять елку в аренду в кадке и после праздников высадить дерево на даче или в лесу, выложить силуэт новогоднего дерева из светящейся гирлянды на стене, сложить из книг, сделать из гофробумаги или заказать большой настенный календарь.

- Если все же планируете купить для праздника живую елку, то после обязательно сдайте ее в переработку на щепу, — посоветовали специалисты проекта по экологическому просвещению и добровольчества «МосЭко».

Украшения на несколько лет

Дешевых пластиковых украшений хватает на один праздник – упала, помялась, а значит после Нового года отправляется в ведро. Вместо пластиковых игрушек можно выбрать долговечные мягкие или деревянные. Гирлянды - из веточек или лент. Если хочется разнообразия, то можно обменять игрушки на городских свопах, которые накануне Нового года все чаще проводят на дизайн-заводе «Флаконе», в галерее «Давыдково» и на сайтах с объявлениями.

Игрушки своими руками

Попробуйте заменить мишуру на снежинки из бумаги. Кроме ножниц и бумаги ничего не потребуется. Шаблоны снежинок можно распечатать на принтере.

Если придумывать самому сложно, то можно записаться на мастер-классы. Преподаватели покажут, как смастерить игрушки из апельсиновых кружочков, сделать елочки из картона и ниток, как использовать еловые шишки, а еще бантики и звездочки из фетра. Можно испечь из теста символы года – зайчиков или котиков, которых развесить на елку, а также вспомнить идеи с мандаринами и конфетами.

Эко-упаковка для подарков

Новогодние подарки можно не упаковывать – специальную бумагу и ленты все равно придется выбрасывать. А это ведь еще и стоит денег. Экологи не против, если используется крафтовая бумага или страницы из газет, журналов, которые и так лежали без дела.

Пироги вместо сувениров

Экологи говорят, что ежегодно видят на свалках статуэтки и пластиковые новогодние игрушки. Очевидно, что кому-то подарок не пришелся по вкусу. Вместо этого советуют делать подарки своими руками – выпекать пироги, печенье или приготовить баночку варенья, купить фрукты и сложить в плетеную корзинку.

Кошмар собачников

Отказаться от фейерверков из года в год просят не только экологи, но и владельцы собак, а также молодые родители. Громкие звуки пугают животных и малышей. А для производства самих салютов используют много бумаги, пластика и токсичных веществ. Не рады остаткам и не взорвавшимся фейерверкам и дворники, которым на свой страх и риск приходится их убирать.

- Красные горящие фонарики и гелиевые шары тоже замусоривают территорию и угрожают жизни людей и животных. Фонарики – это потенциальный пожар, а вот сдувшиеся шарики проглатывают птицы и животные, и в итоге погибают, — рассказали в проекте «МосЭко».

Экологи советуют заменить такие развлечения уличными карнавалами с песнями и танцами.

Сортировка мусора после праздника

В Новый год накапливается множество стеклянных бутылок и банок, тетра-паков, пластика и других отходов. Сделать шаг навстречу экологии можно, занявшись сортировкой мусора с 1 января.

- Еще один совет – не использовать батарейки для гирлянд, лучше многоразовые аккумуляторы. Если же есть нерабочие батарейки, то отнести их в пункты сбора. Также поступить с отработанными лампочками, — рассказали в проекте «МосЭко».

Идеи экоподарков на Новый год 2023:

- натуральная косметика,

- одежда или сумка, посуда или товары для дома из переработанных материалов,

- книги,

- деревянные игрушки,

- подарочные сертификаты в спа-салон, бани,

- мыло ручной работы,

- билеты в театр, кино или на концерт,

- подарить дерево (сертификат на личную или удаленную посадку дерева).

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