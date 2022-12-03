Москвичи назвали самый желанный подарок на Новый 2023-й год

Большинство москвичей планируют потратить на новогодние подарки для близких до 5 тысяч рублей
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Большинство москвичей хотели бы получить на Новый год конверт с деньгами, чтобы самим купить подарок. Такие данные опроса предоставили kp.ru аналитики опроса о лучших подарках на Новый год. Около 8 тысяч москвичей отвечали в мобильном приложении «Город» для держателей карты «Тройка».
- Многие были бы рады технике или электронике, также обрадовались бы билетам на концерты или представления. Ждут в подарок косметику, - рассказали аналитики приложения «Город».
Как показывают данные опроса, москвичи ждут более ценные подарки – ювелирные украшения, смартфоны, путешествия. На сладости и книги согласны чуть больше 7% опрошенных.
- То, что большинство желает получить в подарок деньги, имеет объяснение. Сейчас многие находятся в режиме экономии, не могут определить свое будущее. У людей есть установки, что «за деньги можно купить все», «с деньгами легче выжить», поэтому все так жаждут денег и побольше, - объяснила kp.ru психолог Катерина Рублева.
Как показал опрос, большинство москвичей планируют потратить на новогодние подарки для близких до 5 тысяч рублей.
- Около 40% потратят на подарки от 1000 до 5000 рублей, 17% готовы раскошелиться более, чем на 10 000 рублей, 27% опрошенных потратят от 5000 до 10 000 рублей, 15% планируют потратить на подарки до 1000 рублей, - рассказали аналитики приложения «Город».
Чтобы вы хотели получить в подарок на Новый год?
- 21,26% - деньги,
- 20,90% - бытовую технику, электронику (смартфоны, телевизоры)
- 15,43% - ювелирные украшения или путешествие,
- 15,26% - билеты на концерты, в театр,
- 8,29% - косметику или духи,
- 6,74% - товары для дома (пледы, свечи, светильники),
- 4,94% - одежду и обувь,
- 4,83% - книги,
- 2,35% - сладости.
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