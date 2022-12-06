Сходил на новогоднюю ярмарку в ЦУМ и удивился ценам. Тут можно купить реактивный истребитель на елку

Корреспондент kp.ru посмотрел, что продают на новогодней ярмарке в ЦУМ. Фото: Андрей АБРАМОВ

Слыхал я истории, что в сытые годы покупатели ЦУМа запросто оставляли 100 тысяч рублей и более на новогоднем базаре. А что сейчас? Отправился на четвертый этаж элитного маркета, чтобы прицениться.

Большинство игрушек в этом году made in China. В прежние времена в магазин завозили дизайнерские новогодние украшения от «лухури»-брендов. В 2022 году таких товаров не увидел. Базар большой, увлеченный человек тут может пропасть на часок. Игрушки и праздничная бутафория, как и положено премиальному-магазину, расставлены по брендам и цветовым гаммам.

Гастрономическая тема раскрыта полностью. Фото: Андрей АБРАМОВ

Самые бюджетные китайские шарики и прочие блестяшки стоят от 500 рублей. А ежели хочется чего качественнее, тогда от 2000 рублей. Самый необычный стенд изделий от питерской фабрики «Фарфоровая мануфактура». Делают игрушки из глазурованного фарфора с ручной подглазурной и надглазурной росписью.

Фарфоровые игрушки в виде советских машинок от питерской фабрики. Фото: Андрей АБРАМОВ

Особенно хорошо (на мой мужской взгляд) удаются машинки и прочая техника под советское ретро. В этом году стенды пополнились моделями реактивных истребителей Су-35 и Су-57 (по 3200 руб.). Как шутят в интернете: игрушки в духе времени.

В ЦУМ истребитель стоит 3200 рублей, а если покупать в интернет-магазине фабрики, то примерно в два раза дешевле Фото: Андрей АБРАМОВ

Модники бегут в ЦУМ за игрушками в виде напитков и деликатесов. На елку можно повесить бургер, японские роллы, пиццу, бутылку водки или премиального шампанского.

Наверное, это игрушки для тех, кто не хочет брать в новый год вредные привычки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Эстетично смотрятся ватные игрушки. Но придется раскошелиться: за пару фигурок просят 10 000 рублей.

Пьеро и Мальвина из ваты — 10 000 рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Самая дорогая зона с польскими игрушками (хотя продает их московская фирма Atlas Art). Продаются тематическими наборами: герои из советских мультиков про Чебурашку или «Малыш и Карлсон». Есть и современные — по «Звездным войнам»: выпущены ограниченным тиражом в 990 наборов, цена 45 300 рублей.

На фабрике в Польше делают игрушки по мотивам советских мультиков. Фото: Андрей АБРАМОВ

Но самым дорогим набором игрушек в ЦУМ оказались украшения по мотивам диснеевского мультика 1937 года про Белоснежку. Комплект из семи гномов, рыцаря, злой колдуньи, любительницы спать подольше и домика — 83 050 рублей.

И современным киносагам. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Где еще в Москве есть ярмарки с интересными игрушками

- В ГУМе и перед ним.

- Центральный Детский Магазин на Лубянке

- Музей «Фабрика елочных игрушек» в парке «Сокольники»

- Сетевые магазины «Республика», «Дом фарфора», Home Concept.

Самый дорогой набор по диснеевской анимации про Белоснежку. Фото: Андрей АБРАМОВ

Непонятно: цвет кожи Дед Морозов подбирали под повестку толерантности и этнического разнообразия или художники просто перестарались с краской? Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрасить фарфорового кролика или шар: где в Москве учат делать елочные игрушки

Выбор елочных игрушек и украшений в магазинах огромный, цены на них вполне приемлемые, но повесить на елку новогодний шар, сделанный своими руками, намного приятнее. Игрушка будет таить в себе не только красоту, но и тепло ваших рук, и воспоминания от художественного процесса. (подробнее)