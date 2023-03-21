Видео обыска в московских хоромах блогера Митрошиной: эти квартиры стоят до 1,5 миллиарда рублей

В Москве продолжаются следственные действия по уголовную делу против Александры Митрошиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Москве продолжаются следственные действия по уголовную делу против Александры Митрошиной. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 120 млн рублей. Сама она с прошлого года живет в Дубае. В своих постах «Матерь бложья» (псевдоним девушки) говорила, что у нее есть апартаменты в Москва-Сити. Следственный комитет 21 марта опубликован видео еще одной жилплощади, записанной на бизнесвумен.

Если смотреть видео вне контекста, оно может смутить: голые стены, то что называется черновая отделка. Раскиданы инструменты, из стен торчат кабеля. Ремонт в разгаре. Установлен только бачок унитаза… В общем, не впечатляет. Однако куда интереснее расположение жилплощади.

Это комплекс «Большая Дмитровка IX» на одноименной улице Москвы. До Большого театра — 200 метров, до столичной мэрии — 300. Сложно представить жилье с еще более представительским расположением.

Дом (точнее три его небольших корпуса «вриплипку» друг к другу) достроили в начале 2023 года. Он относится к элитному классу недвижимости. Новостройка скрывается за особняком 1912 года — архитектора Эрихсона. Его называют «египетским» – за головы фараонов на фасаде. Застройщик позиционирует свой новый объект как «особняки». У Митрошиной квартира в части, которая называется «Свет». Фасад из архитектурного бетона, монохромному покрытию которого вторят вставки из латуни. Особое украшение – стеклянные французские балкончики, в которых отражается солнце.

На закрытой территории приватный фитнес-центр только для жителей, СПА, подземный паркинг с лифтами для машин и зарядки для электрокаров.

Самая скромная квартирка в 82 «квадрата» сейчас здесь стоит 126,3 млн рублей. Самый роскошный вариант в 320 кв.м продают за 1,5 миллиарда рублей. Это не самая дорогая недвижимость в Москве, но в топ-5 точно входит.

Определить, какого размера апартаменты Митрошиной по видео сложно. На оперативных кадрах навскидку как минимум две-три жилых комнаты. Такие стоит от 126 до 200 млн рублей.

Сама блогер рассказывала, что сейчас приобрела квартиру в Дубае за 20 млн рублей. Митрошина прославилась как гуру продвижения в соцсетях. Она продавала курсы из разряда, как стать популярным, а также спортивные марафоны. Клиенты платили 1000-2000 рублей за простую брошюру с лекциями. Индивидуальное сопровождение и обучение стоило до 500 тысяч рублей.

По данным СК, блогер открыла фейковые ИП и «прогоняла» через них деньги, чтобы уходить от налогов. Сама Митрошина год назад говорила, что всегда работала честно, но налоговая предъявила ей претензий на 200 млн рублей. Бизнесвумен в своих соцсетях сообщала, что все заплатит. Но тогда речи об уголовном деле не шло.

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Блогера Александру Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты 120 миллионов рублей налогов (подробности)