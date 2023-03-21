Неограниченные возможности: как адаптировать среду для незрячих посетителей

Сотрудники цифровой экосистемы МТС, в которую входит незрячий сотрудник Руслан Алиев и его пёс-поводырь Леонард, поговорили с инклюзивными специалистами и предпринимателями и узнали, как правильно бизнесу формировать доступную среду для таких посетителей, как незрячие люди. На основе полученной информации компания составила цифровую памятку, которая доступна по данной ссылке.

В памятку вошли как общие рекомендации для организаций, так и отдельные блоки для культурных учреждений, заведений общественного питания и по уходу за животными.

«Каждый человек имеет право на полноценное участие в общественной жизни, независимо ни от каких условий, и наша цифровая экосистема на протяжении многих лет реализует проекты, направленные на развитие инклюзивной среды и повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Не секрет, что городская среда в нашей стране, особенно в небольших населенных пунктах, сегодня плохо приспособлена под нужды людей с особенностями зрения. Мы совместно с нашим незрячим сотрудником Русланом Алиевым собрали рекомендации владельцев общественных заведений по взаимодействию с особыми группами посетителей, и хотим представить нашу памятку бизнес-сообществу, и уверены, что это поможет владельцам бизнеса получить новых благодарных клиентов», - отмечает руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

По словам сотрудника компании Руслана Алиева, когда незрячий человек приходит в кафе или в другое общественное заведение, персонал часто теряется и начинает бегать вокруг, не зная, что делать. Хотелось бы, чтобы у сотрудников было базовое понимание, что не стоит нервничать и пытаться сделать что-то особенное. Общие знания о том, как персоналу адекватно коммуницировать с разными группами посетителей помогут многим людям с особыми потребностями чувствовать себя комфортно в общественных местах.