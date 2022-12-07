Танцы со звездами: Сколько стоит отпраздновать Новый год с Бузовой и Гагариной в ресторанах Москвы

В «Магадане» на Красной Пресне выступит Ольга Бузова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Времена, когда артисты отказывались от сумасшедших гонораров в новогоднюю ночь и уезжали с семьей в Бали, в Дубай или Италию, прошли. Сейчас артисты соглашаются выступать 31 декабря в ресторанах разного уровня вместе с Дедом Морозом, поздравлять людей и поднимать бокалы игристого вместе. Редакция kp.ru изучила предложения, как провести новогоднюю ночь вне дома и сколько это будет стоить.

По-северному горячо: Слава и Ольга Бузова

Шеф-повара ресторанов «Магадан» готовят фирменные блюда и новогоднюю классику. На столах будут и «Оливье» со слабосоленым лососем, и холодец с крабом, и красная икра с оладьями, а также утиная грудка с лесными ягодами и торты.

Кульминацией новогодней ночи станут выступления артистов: в «Магадане» на Красной Пресне выступит Ольга Бузова, на Красном Октябре — певица Слава. После концерта начнется время танцев до утра. Гостей ждут подарки и сюрпризы.

Где: Берсеневский пер., 3/10с8 (ст. метро «Кропоткинская») или ул. Дружинниковская, 30с1 (ст. метро «Краснопресненская»).

Когда: начало в 22.00.

Стоимость: от 10 до 30 тысяч рублей (в зависимости от близости столика к сцене).

Бразильские мотивы: Леонид Агутин и Полина Гагарина

Один из самых дорогих ресторанов столицы «Турандот» решил устроить Новый год по мотивам бразильского карнавала. Гостей ждут артисты в ярких костюмах, горячая самба, специальное сет-меню («Оливье» с копченой уткой, пастернак с грибным муссом и черной икрой, закуски с крабами, аргентинские креветки и чилийский сибас).

- Будет дресс-код «Рио-де-Жанейро». Приветствуются золотые и серебряные платья, много перьев и украшений, а мужчинам – черный смокинг или костюм тройка, - рассказали в ресторане.

Поздравлять с Новым годом будут звезды российской эстрады – Полина Гагарина и Леонид Агутин.

Где: Тверской бульвар 26, строение 3. Ст. метро «Чеховская».

Когда: 22.00.

Стоимость: взрослый - от 70 до 199 тысяч рублей (в зависимости от зала), детский – 45 тысяч рублей.

С видом на Кремль: Bulldozer Band

Новогодний ужин с блюдами современной русской кухни готовят в ресторане «Доктор Живаго». Гостей ждет поздравление от Деда Мороза, выступление кавер-группы Bulldozer Band и возможность загадать желание прямо с видом на Красную площадь.

Где: улица Моховая, 15 строение 1. Ст. метро «Охотный ряд».

Когда: 23.00

Стоимость: взрослые - 30 тысяч рублей, дети от 5 до 14 лет - 25 тысяч рублей.

Музыка морей: Александр Иванов и группа «Рондо»

Панорамный ресторан «Сахалин» придумал программу «Музыка морей и океанов», в которую входит поздравление Деда Мороза, подарки маленьким гостям, выступление Александра Иванова и группы «Рондо».

- Подготовили специальное меню с тремя видами икры, морепродуктами, а также подадим роллы, «Оливье» с раковыми шейками, фаланги крабов и десерт в виде белой жемчужины, - рассказали в ресторане.

Где: улица Смоленская, 8. Ст. метро «Смоленская».

Когда: 22.00.

Стоимость: взрослый - от 65 до 105 тысяч рублей, детский - 45 тысяч рублей.

«Белый кролик»: Uma2rmaH

В ресторане White Rabbit уверены, если 2023-й год встретить в их ресторане, который по-русски звучит «Белый Кролик», то год Кролика точно удастся.

- Гостей новогоднего ужина будут ждать фотограф, Дед Мороз и Снегурочка, бой курантов, розыгрыш подарков, DJ-сет и хедлайнер вечера - группа Uma2rmaH.

Где: Смоленская площадь, 3. Ст. метро «Смоленская».

Когда: 22.00.

Стоимость: в гастрономическом баре - от 25 тысяч рублей, у сцены - до 70 тысяч рублей.

«Жаркий Новый год»: Григорий Лепс и Zivert

Новогоднюю ночь проведут в обновленном концертном зале «Крокус Сити Холл». Выступят Григорий Лепс, Леонид Агутин, Zivert, Алексей Чумаков и другие популярные артисты.

- Гостей ждет пространство новогодней ночи, танцпол, поздравление Деда Мороза и специальное меню европейской и паназиатской кухни, в их числе салаты «Крабовый» и «Оливье», - рассказали организаторы.

Где: ул. Международная, д. 20 (65-66 км МКАД). Ст. метро «Мякинино».

Когда: 22.00.

Стоимость: от 70 до 250 тысяч рублей, билет для детей до 12 лет не требуется.

Ретро-мелодии: «Смысловые Галлюцинации»

Новогодняя ночь в ресторане Assunta Madre будет наполнена живой музыкой. Сначала выступит джаз-бэнд и кавер-группа «СтереоЛюди». Хэдлайнером вечера выступит Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые Галлюцинации».

- В стоимость входит концерт и новогоднее меню из восьми блюд, а также напитки, - рассказали в ресторане.

Где: ул. Поварская, дом 52/55. Ст. метро «Краснопресненская».

Когда: 21.00.

Стоимость: от 25 до 50 тысяч рублей.

Особняк на Плющихе: Ольга Серябкина

Необычную новогоднюю ночь подготовили в ресторане Modus. Гости смогут побывать, как в кино: пройти по красной дорожке, зайти в особняк, посидеть возле камина. Поздравлять придут Дед Мороз и Снегурочка, выступит кавер-группа Svoyi group, а также группа «Леприконсы» и экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.

- Меню подготовит шеф-повар Андрей Жданов. Для маленьких гостей будут приятные подарки, хлопушки, мандарины и конфеты, - рассказали в ресторане.

Где: 1-й Тружеников пер., 6. Ст. метро «Киевская».

Когда: 22.00

Стоимость: столики для взрослых – от 30 до 50 тысяч рублей, возле бара – 7000 рублей, для детей до 8 лет – бесплатно, от 8 до 16 лет – 50%.

Стиль 90-х: группа «Турбомода»

Новогодняя ночь в «Руки Вверх! Бар» из года в год проходит в стиле 90-х. В этот раз на сцене выступит Евгений Холмский с хитами группы «Турбомода».

- В программе концерт, а также традиционные блюда для Нового Года – гости сами смогут выбрать еду на сумму депозита. Будет розыгрыш туристической путевки, а также поздравления от Сергея Жукова, от Деда Мороза и Снегурочки, - рассказали организаторы.

Где: Можайское шоссе, 45Б. Ст. метро «Кунцевская».

Когда: 21.00.

Стоимость: от 5000 до 7000 рублей.

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