В Подмосковье в 2022 году ввели в оборот еще 44 тысячи га неиспользуемых земель сельскохозназначения

Фото пресс-службы правительства Московской области

Московская область продолжает возвращать в оборот земли сельскохозяйственного назначения, которые на какое-то время оказались заброшенными. Так, в течение 2022 года ввели еще 44 тысячи га таких земель.

- Лидерами по объемам введённых в оборот земель сельхозназначения в этом году стали Рузский городской округ - 5 341 га, Клин - 4 281 га, Можайский - 2 488 га, Сергиево-Посадский - 1 905 га городские округа, - сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов. - Плановый показатель на этот год составлял 40 тысяч га, а фактически превышен почти на 4 тысячи га.

Напомним, что в начале 2010-х годов в области сложилась проблема с сельхозземлями - многие большие участки, которые ранее использовались для посевов и животноводства, оказались заброшенными. По статистике более трети всей территории Подмосковья - как раз такие земли. Но почти половина из них стояли без дела. С 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрей Воробьёва эти земли снова начали возвращать в работу - для развития сельского хозяйства, импортозамещения, продуктовой безопасности региона. Привлекали инвесторов, запустили программу поддержки сельского хозяйства - с льготами, субсидиями и помощью в ручном режиме.

Как итог - с 2014 по 2021 год в Подмосковье ввели в оборот 460 тысяч гектаров новых земель. С учетом показателей текущего года - уже более 500 тысяч га.

В 2023 году подмосковные власти планируют вернуть в работу еще 25 тыс. га земель сельхозназначения.

Как сообщалось ранее, сегодня по некоторым видам сельскохозяйственной продукции предприятия Московской области не только практически полностью обеспечивает потребности региона, но и активно экспортируют в другие страны. На данный момент молочные продукты, мясо, овощи фрукты и другие товары из Подмосковья отправляются в более чем 90 стран мира. За 5 лет объемы поставок на зарубежные рынки выросли в 2 раза.