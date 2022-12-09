Эксперт рассказал, когда могут открыть ТЦ «Мега-Химки» после пожара

Эксперт оценил сроки восстановления работы торгового комплекса «Мега-Химки». Фото: Соколова Дарья/ТАСС

Эксперт оценил сроки восстановления работы торгового комплекса «Мега-Химки», который ежедневно посещают десятки тысяч человек. Напомним, серьезно пострадал гипермаркет OBI, где хранились стройматериалы, аэрозоли, емкости с лаками и красками. МЧС сообщает, что пожар локализован на площади в 7 тысяч квадратных метров.

- С одной стороны, работу всего ТРЦ - без OBI - можно восстановить, думаю, за два-три дня, — заявил KP.RU вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. - Но это зависит от того, насколько сильно пострадали коммуникации. Дело в том, что системы пожарной безопасности и энергоснабжения в подобных ТЦ общие, они заведены на весь комплекс зданий, поэтому специалистам их нужно тщательно проверить. Но есть и другая проблема. Во время пожара все было задымлено - едкий дым разнесся по всему зданию. Чтобы ликвидировать этот запах, тоже нужно время. Плюс скорее всего будет проведена и экспертиза несущих конструкций всего здания. Я думаю, что все это при благоприятном прогнозе может растянуться на срок до недели.

- Сколько времени понадобится на восстановление OBI?

- То, что я вижу на фото и видео - о восстановлении тут не может идти речи. Здание нужно будет сносить и отстраивать заново. Если речь идет о постройке аналогичного корпуса, это может стоить до 2-3 млрд рублей.

- Все подобные торговые объекты страхуются?

- Да. Не думаю, что торговый центр не был застрахован. Если не был - речь идет о чьей-то персональной безалаберности.

Напомним, на данный момент известно о как минимум одном погибшем - охранник гипермаркета погиб во время обрушения конструкций. Среди рабочих версий пожара - некачественные сварочные работы в помещении, проблемы с электропроводкой и поджог. ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Восстановление в предыдущем объеме займет, в общей сложности, полтора-два года, без учета возможных задержек из-за разбирательств со страховой компанией, — считает директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов. - Как правило, такие объекты застрахованы, обычно - это страховка на недвижимость, а также страхование рисков, связанных с прерыванием коммерческой деятельности.

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