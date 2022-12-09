Крупные пожары в Москве 2022: почему горят торговые центры, склады и цветочные базы

Пожар в OBI на территории торгового центра «Мега Химки» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подмосковные Химки 9 декабря проснулись от серии хлопков, которые стали раздаваться в горевшем магазине OBI на территории торгового центра «Мега Химки». Огонь охватил площадь 7000 квадратных метров. При пожаре взрывались литры лакокрасочных материалов, которые находились в строительном отделе. Охранник погиб на месте пожара, когда вернулся за своим автомобилем на стоянку - в этот момент прилетел горящий обломок.

Крупные пожары за последнее время стали довольно часто происходить в московском регионе, что приводит к мыслям о поджогах. Однако следователи и эксперты больше склоняются к самой первой причине любого пожара - неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

Пожары в Москве и области за последние полгода 2022:

- 28 июля 2022 года – хостел в жилом доме на Алма-Атинской улице. Погибли восемь человек, еще шесть пострадали.

Квартира в жилом доме на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее 8 человек. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

- 3 августа – масштабный пожар на распределительном складе маркетплейса «Озон» на Новорижском шоссе в подмоскмовной Истре. Пожар быстро распространился на площади 55 000 квадратных метров, тушили пожар четыре дня, еще пять дней происходило тление. Фактически сгорело новое, современное здание склада, а также товары. Ущерб составил 10,8 млрд рублей;

3 августа сгорел гигантский склад Ozon в подмосковной Истре Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- 20 ноября – пожар на цветочной базе на Комсомольской площади. Горело двухэтажное здание общей площадью 2500 квадратных метров. Пожар тушили почти 9 часов, было привлечено более 120 спасателей. Семь человек погибли. Причиной пожара, по версии Следственного комитета, стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Сами же работники базы говорили, что весной из-за снега обвалилась крыша и вот перед началом зимнего сезона решили приварить подпорки;

20 ноября – пожар на цветочной базе на Комсомольской площади Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- 2 декабря - пожар в здании Микояновского мясокомбината на улице Талалихина. Возгорание произошло на пятом этаже и на крыше здания, общая площадь пожара около 300 квадратных метров. Никто не пострадал;

- 2 декабря - возгорание в металлической пристройке к одноэтажному зданию в поселении Сосенское в Новой Москве. Пожар произошел на площади 400 квадратных метров. Без пострадавших;

- 8 декабря – пожар в складском помещении на юге Москвы. Горение происходило в одноэтажном здании в Востряковском проезде, где расположены транспортные сервисы, хранилища мебели и другие организации. Общая площадь пожара 1600 квадратных метров. Без пострадавших,

- 9 декабря – магазин OBI в ТЦ «Мега Химки», площадь пожара более 7000 квадратных метров, один погибший.

Крупные пожары в Москве за последние 10 лет:

- 3 апреля 2012 года – Качаловский рынок на Варшавском шоссе. Горела пристройка к ангару, погибли 17 человек,

- 12 августа 2014 года – завод «Серп и Молот», площадь пожара составляла 2500 квадратных метров. Обрушилась крыша,

- 30 января 2015 года – Библиотека ИНИОН РАН, огонь охватил 2000 квадратных метров, обвалилась крыша. При пожаре утрачено 5 млн изданий. Восстановительные работы на данный момент завершены, библиотека готовится к открытию,

- 10 декабря 2015 года – склад бытовой химии Тушинского машиностроительного завода, огонь охватил 15 000 квадратных метров, работала более 230 спасателей. Без пострадавших,

- 30 января 2016 года – швейный цех на Стромынке, погибли 12 человек,

- 3 апреля 2016 года – административный корпус Министерства обороны на Знаменке. Площадь пожара достигла 3500 квадратных метров. Причиной оказалось замыкание проводки,

- 22 сентября 2016 года – склад пластмассовой продукции на Амурской улице, площадь пожара достигла более 4000 квадратных метров. С огнем боролись более 150 пожарных, из них 8 погибли,

- 10 июля 2017 года – торговый центр «РИО» на Дмитровском шоссе. Возгорание происходило на площади 1000 квадратных метров. Эвакуировали около 3000 человек, 18 пострадали,

- 9 августа 2017 года - в двухэтажном здании на Таганской площади, где расположен торговый центр «Атом». Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Из здания эвакуировали 120 человек, без пострадавших,

- 9 октября 2017 года – торговый центр «Синдика» на 65-м км МКАД. Площадь пожара достигла 55 000 квадратных метров. Изначально загорелся цокольный этаж, оттуда огонь распространился на парковку. Пострадали три человека,

- 4 февраля 2019 года – семиэтажный жилой дом на Никитском бульваре, 1914 года постройки. Площадь горения составила более 2000 квадратных метров. Пожар возник в квартире дочери композитора Юрия Башмета, по предварительной версии, из-за короткого замыкания. Горевшее здание было отреставрировано,

- 8 апреля 2020 года – частный дом престарелых «Третий возраст», в нем лечились маломобильные люди. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, погибли пять человек. Причиной называют взрыв паров топлива в котельной.

- 29 июня 2022 - ангар с шинами на Каширском шоссе. Площадь возгорания более 2000 квадратных метров. Без пострадавших

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