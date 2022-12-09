Пожар уничтожил здание гипермаркета ОБИ в Химках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что случилось?

Рано утром в пятницу, 9 декабря, жители Химок увидели густые клубы черного дыма над крышей торгового центра «Мега Химки» - со стороны строительного гипермаркета OBI. А через несколько минут огонь охватил буквально всю кровлю.

- Мы с мужем уже не спали, собирались на работу, — рассказала KP.RU жительница соседнего дома Эльмира. - Увидели в окно, как огонь начинает охватывать крышу OBI. Все очень быстро происходило. Дети еще спали. Но примерно в 6:20 мы услышали со стороны «Меги» громкий хлопок - взрыв. (Сообщалось, что в этот момент огонь достиг полок с лаками и красками, - Авт.). Наш дом находится метрах в пятистах от OBI, сами живем на десятом этаже, но мы буквально почувствовали, как дом подбросило, пошла какая-то вибрация, взрывная волна. Окна были приоткрыты, может поэтому и не вылетели.

По словам женщины, от этого проснулись дети.

- Напугались конечно: «Мамочка, что это?» Через несколько минут мы увидели первые пожарные машины. Началось тушение.

В подмосковном МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади около 7 тысяч квадратных метров (всего OBI занимал около 17 тысяч «квадартов»). К 11:00 открытое горение удалось ликвидировать. Во время пожара погиб один человек - охранник гипермаркета.

Откуда взялась версия о поджоге?

Одна из появившихся в первые же часы после пожара версий - это был умышленный поджог.

- Я не исключаю, что этот пожар мог иметь рукотворный характер и направлен он был на то, чтобы убрать этот объект и затем построить на его месте что-то еще, например, жилой комплекс, — заявил KP.RU директор по продажам агентства недвижимости Point Estate Роман Амелин.

А вот президент Российского Совета Торговых Центров Дмитрий Москаленко в версию про умышленный поджог здания не верит:

- Ну какой застройщик заварит такую кашу? Во-первых, здание хоть и сгорело, но у земли, на которой оно стояло, есть конкретный владелец (по информации KP.RU OBI был лишь арендатором торговых площадей в «Мега-Химки», - Авт.). И у нее есть конкретный статус - земля коммерческого назначения (может использоваться под ТЦ). Изменить статус такого участка под стройку жилья практически нереально. Словом, лично я в такую версию не верю. Думаю, тут, скорее всего, речь идет о халатном отношении какого-то конкретного человека. Кто-то нарушил технику безопасности при сварочных работах или не повесил в нужном месте огнетушитель - разберется следствие.

Одна из приоритетных версий пожара - нарушение техники безопасности при сварочных работах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом сторонники конспирологической версии приводят в пример судьбу некогда крупнейшего строительного рынка России «Синдика». Там в аренду сдавались около 100 тысяч квадратных метров, ежегодно рынок приносил владельцам огромные деньги. Он несколько раз горел, но лишь фрагментами и очень быстро отстраивался. А в 2017 году на «Синдике» вновь вспыхнул пожар и на этот раз гигантское здание выгорело практически полностью. Озвученная сумма ущерба - 5,5 млрд рублей. Сейчас здесь пустырь. Но в 2023 году на этом месте планируют начать строительство большого жилого комплекса. Решение об этом приняла сама же владевшая рынком холдинговая компания «Синдика».

Что было на самом деле?

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Одна из приоритетных версий - нарушение техники безопасности при сварочных работах.

- По сложившейся практике все крупные ремонтные работы в гипермаркете проводились в ночное время, когда нет посетителей, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Поэтому в одном из помещений на верхнем ярусе здания действительно работала бригада сварщиков. Эти люди уже допрошены. С их слов, в какой-то момент после падения искр из сварочного аппарата начала дымиться лежавшая на полу паллета (деревянный поддон, на который грузят товар, - Авт.). Пока рабочие суетились, ища, чем ее можно затушить, огонь быстро перекинулся на другие стройматериалы и охватил буквально всю крышу.

По словам нашего собеседника, по какой-то нелепой случайности в эту же ночь другая бригада занималась в гипермаркете OBI… ремонтом пожарной сигнализации.

- Специалисты отключили датчики и слили воду. Поэтому в момент пожара система фактически не сработала, — резюмировал источник KP.RU.

От пожара пострадали и припаркованные неподалеку автомобили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проверяло ли магазин МЧС?

По словам очевидцев, крышу сгоревшего строительного гипермаркета OBI в Химках огонь охватил буквально за считанные минуты. А это по площади как несколько футбольных полей.

Почему пожар распространялся так быстро? Давно ли гипермаркет проверяли сотрудники МЧС?

- Система проверок устроена следующим образом, — объясняет KP.RU президент Российского Совета Торговых Центров Дмитрий Москаленко. - У каждого здания, где находятся производства или склады, есть определенная категорийность по пожарной безопасности.

Всего таких категорий пять. К слову, если здание только введено в эксплуатацию, от проверок оно освобождено на три года - ведь контрольные органы давали разрешение на открытие.

- Категория зависит от типа строения, от стройматериалов, из которых оно сделано, продвинутости инженерных систем - сигнализации, тушения и прочего, — продолжает Москаленко. - Ну и, конечно, от того, что внутри хранится. Чем проще категория, тем больше срок между плановыми проверками. Но тут понятно, что магазин OBI из другой категории, потому что там всегда хранятся горючие материалы, лаки, краски, деревянные изделия. Инспектировать его должны чаще.

Тем не менее, как удалось выяснить журналистам, последняя официальная проверка сгоревшего магазина проходила в 2018 году. Тогда спецы нашли в ангаре на 17 тысяч квадратных метров больше десятка различных нарушений. Компанию оштрафовали. Дали год на устранение. В 2019-м представители МЧС вернулись. Все было в порядке. С тех пор, как говорят, OBI в «Мега-Химках» не беспокоили.

По данным МЧС, пожар был локализован на площади около 7 тысяч квадратных метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда снова откроются «Мега-Химки»?

После пожара в OBI временно закрыли весь торговый комплекс «Мега-Химки» (точнее, утром его просто не открыли). У многих возник вопрос: это надолго?

- С одной стороны, работу всего ТРЦ - без OBI - можно восстановить, думаю, за два-три дня, — заявил KP.RU вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. - Но это зависит от того, насколько сильно пострадали коммуникации. Дело в том, что системы пожарной безопасности и энергоснабжения в подобных ТЦ общие, они заведены на весь комплекс зданий, поэтому специалистам их нужно тщательно проверить.

По словам эксперта, есть и другая проблема.

- Во время пожара все было задымлено - едкий дым разнесся по всему зданию. Чтобы ликвидировать этот запах, тоже нужно время. Плюс, скорее всего, будет проведена и экспертиза несущих конструкций всего здания. Я думаю, что все это при благоприятном прогнозе может растянуться на срок до недели.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ущерб оценили в 30 млрд рублей

После случившегося представители Всероссийского союза страховщиков оценили предполагаемый ущерб от пожара в 20-30 млрд рублей.

- Не очень понимаю, откуда могла взяться такая цифра, — прокомментировал KP.RU Дмитрий Москаленко. - Оценочно могу сказать, что затраты на подобные строения - по сути ведь гипермаркет был складским ангаром - до 30 тысяч рублей за квадратный метр. 17 тысяч «квадратов» - это чуть больше 500 млн рублей. Ну пусть 1 миллиард. Уверен, что товар, который был внутри, 29 млрд стоить не может. Думаю, ущерб значительный, но гораздо скромнее озвученных цифр.

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