В апреле вернутся снегопады: после аномального тепла на Москву обрушится волна холода

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Москву пришла весна - да, с дождями, но и с аномальным для мартовских дней 12-градусным теплом.

Снег растаял моментально, как и предсказывали синоптики. По климатическим нормам, 25 марта высота снежного покрова в столице - 22 см. А полностью сугробы исчезают к 6 апреля. Но это - нормы. А реальность другая: в большинстве районов мегаполиса снег растаял уже в субботу, 25 марта, то есть почти на две недели раньше срока. В Серпухове, Клину, Дмитрове, Можайске тоже. Пока ещё держится Коломна, там в выходные оставались 20-сантиметровые обмылки сугробов.

Но снег мы ещё увидим, хочется этого или нет!

- Тепло сохранится в начале следующей недели, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В понедельник, 27 марта, Гидрометцентр России обещает +10…+12 градусов, во вторник даже до +14, в среду снова +12. И почти без дождей. Погода, подходящая для середины апреля!

- Далее температура начнёт понижаться, - предупреждает Татьяна Позднякова. - У нас будет две волны холода. Одна с 30 марта до 1 апреля, потом немножко потеплеет, и чуть позже придёт ещё одна порция холодной погоды. В первой декаде апреле не исключаем мокрый снег.

К чему готовиться? Во второй половине следующей недели днём не выше +7…+8 градусов, по ночам заморозки до -2.

- Долгосрочные прогнозы говорят о том, что в апреле вообще особого тепла ждать не приходится. По ночам будет -2…+3 градуса, днем +5…+10, - не радует Татьяна Позднякова. - И только в последней пятидневке месяца потеплеет до +18 градусов. Впрочем, для апреля это как раз нормальная погода. Но мы ведь веже уже настроились на весну: если в марте +12, значит, в апреле будет +20. Увы, природа все расставит по местам.