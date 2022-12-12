Куда из Москвы исчезли мигранты и что с этим делать? Дворы завалены снегом, а чистить некому

В банке вакансий Центра занятости населения Москвы числятся 1658 ставок дворников. Фото: Андрей АБРАМОВ

В банке вакансий Центра занятости населения Москвы числятся 1658 ставок дворников. В «Жилищнике» Басманного района, например, готовы вооружить лопатами сразу 200 сотрудников — целую коммунальную роту, а то и две. Дворники всегда были нужны. Но главный работник — мигрант из Средней Азии — сначала уезжал домой на время ковидных «непоняток». Вернулся, помахал метлой, и снова улетел, испугавшись СВО и мобилизации.

— Раньше гастарбайтеры приезжали в Москву, жить негде, ничего не умеешь — идешь дворником, авось, теплый угол дадут. Сейчас — курьером. Там можно зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. А если есть водительские права — таксистом. Там доходы еще выше и вообще не потеешь, — рассказал «КП» специалист по подбору персонала Роман Юшканов.

Ну вот что делать с этими забронзовевшими мигрантами?! Придется идти в дворники самому.

Щедрые предложения

Стал искать место поближе к дому, обзвонил пару контор. И в «Жилищники» обращался (там, говорят, хорошо доплачивают за переработку), и во всякие коммерческие места. Везде, заслышав о дворнике-кандидате, просили как можно скорее подойти на собеседование и желательно сразу выйти на работу.

— Мы вас в хостел заселим по льготной цене 200 рублей в день.

— А мы как раз списки сотрудников с детьми составляем, чтобы к Новому году сладкий подарок передать. У вас есть дети? Мы обязательно вас добавим…

— А у нас на территории столовая. Там после четырех часов вечера дворник может прийти и бесплатно пообедать тем, что осталось…

Щедрые предложения сыпались одно за другим. И неделю спустя работодатели все названивали, чтобы уточнить: «Вы придете? Мы ждем!» Видать, действительно беда с дворниками…

Ну че, инглиш спик?

Я решил пойти в небольшой бизнес-центр, затерявшийся во дворах района Соколиная гора. Там бонусов не сулили, но и я не собирался долго работать. График с 08:00 до 17:00 — если без погодных катаклизмов. Платить обещали по 20 тысяч раз в две недели наличкой.

Приезжаю в администрацию бизнес-центра. Присаживаюсь за стол к женщине с уставшими глазами — кадровичке Веронике Александровне.

— Английским языком свободно владеете? С китайским у вас как?

Я завис. Потом промямлил:

— А че, в смысле? Ну, спик инглиш там… в школе учил. Да я и без английского с лопатой справлюсь…

Кадровичка зло поджала губы и пальнула ехидным прищуром. Я шмыгнул носом и нервно почесал лицо.

Оказалось, на собеседование в это время должен был прийти специалист по импорту/экспорту — сотрудник, который устанавливает торговые отношения с зарубежным бизнесом. Меня - заурядного парня с модной бородой - приняли как раз за него.

Посмеялись с Вероникой Александровной на этот счет. Она вызвала завхоза. Пришел усатый мужик с большим лбом и с бурчанием велел следовать за ним.

Из-за нехватки рабочих бизнес и коммунальщики соревнуются, чем привлечь дворников Фото: Андрей АБРАМОВ

«Придумай, куда девать снег»

— Вот территория. Вот инвентарь. Вот все, что осталось от прошлого дворника Нурулло — куртка-спецовки. Штаны и сапоги он с собой забрал. Давай на чистоту: тебе если жить негде, сразу скажи. А то будешь потом под лестницами в офис-центре ныкаться. Там за гаражами котельная. В ней матрас Нурулло лежал, — брифинг завхоза был стремительным и одновременно интригующим.

Что же они сотворили с несчастным Нурулло?

— Да грыжа у него, не может больше работать. Домой поехал лечиться, — объяснил шеф.

На новую работу я устроился аккурат, когда в Москве зарядил снегопад (8-9 декабря). На смену сказали выйти в шесть утра. Чтобы откопать парковку. Особое внимание уделить месту, где паркуется босс бизнес-центра.

Мне, прозябающему большую часть времени за компьютером, махать лопатой понравилось. Эдакий аттракцион для изнеженного офисной рутиной. Пришлось проснуться в пять утра, замотаться шарфами и вылезти на мороз.

Снегу и правда навалило. Сугробы в Москве за два дня превысили 20 см. Расчистить предстояло парковку и заезд на территорию площадью примерно с футбольное поле: прямоугольник 100 на 50 метров. К девяти утра — началу рабочего дня — я более менее распихал по углам основные завалы, до ледяного блеска расчистил тропинку у главного входа.

— Ударник! — похвалил завхоз. — Осталось тебе придумать, куда весь этот снег девать.

— Мне придумать?

Завхоз молча ушел. Очевидно, он намекал, что снег надо бы куда-то убрать с территории, чтобы там его забрали коммунальщики. Формально собственники земли сами должны нанять грузовик и вывезти сугроб на утилизацию. Но за это же надо платить.

Что сгубило Нурулло

Днем снова повалил снег, и за пару часов опять выросли белые барханы. А энтузиазм мой к тому момент иссяк. Погреться к себе в биндюжку меня позвал старичок-сторож Василич. Под хрип старого радио он достал из-под диванчика литровую банку с чем-то мутным.

— Бренди с калиной и рябиной! — гордо представил плод своих трудов сторож и, очевидно, купажных дел мастер.

Пахло отвратительно, на вкус было еще хуже.

— Ты так не упахивайся, надо меру знать (это он про работу, не про бренди — Авт.). Главное - вон под тем окном мелькай почаще. Там у начальника кабинет, — наставлял собеседник.

Позже от мужиков в курилке узнал, что моего предшественника Нурулло подкосила не пресловутая грыжа, а тот самый рябино-калиновый бренди. Дескать, орудовал лопатой и метлой мужик за троих. Но потом охранник-искуситель склонил на темную сторону прежде непьющего гастарбайтера.

Мне с первым и последним рабочим днем не фортануло. Я устало кинул лопату и долбилку для льда в сарай. Придерживая разрывающуюся поясницу, подошел к завхозу и сообщил: все, дудки, в понедельник не выйду. Там как раз… ливни обещали! Шеф флегматично дернул усами и отпустил с миром.

Кстати

Сколько получают работники метлы и лопаты

Статистика сайта «ГородРабот» говорит, что на начало декабря 2022 года работникам предлагают в среднем 38,5 тысячи рублей в месяц. Для сравнения - летом цифра была на 4 тысячи меньше.

Самые «хлебные места» (готовы платить от 50 тысяч рублей):

- в элитных многоэтажках с собственным ТСЖ (товарищество собственников жилья - аналог управляющей компании);

- при аэропортах;

- в автосалонах.

Лидер по зарплате — вакансия дворника в учреждениях, которые входят в администрацию президента. Там готовы платить до 60 тысяч рублей. Бонусом соцпакет, путевки в ведомственные санатории и абонементы в «президентские» спорткомплексы.

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