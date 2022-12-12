Как будет выглядеть главная елка страны в Кремле в 2022 году? Тайна раскрыта

В этому году идеальной оказалась елка из Волоколамского городского округа. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Главную елку страны выбирали почти полгода – проводили кастинг на самую красивую. Заявки подали почти все подмосковные лесничества, всего было 62 кандидатки. Идеальной оказалась елка из Волоколамского городского округа. Ее спилили 12 декабря, после уложат на специальный автопоезд и доставят на Соборную площадь в Москву.

«Конкурс красоты для елки»

Подходящую елку для Кремля нашел лесничий Волоколамского городского округа вместе со своими учениками. У ребят из школьного лесничества «Друзья леса» было занятие, во время которого они заприметили красивую елку и решили измерить ее параметры: высота 27 метров, возраст 95 лет, диаметр ствола - 56 сантиметров, размах веток - 10 метров. Оказалось, что она безукоризненно подходит для того, чтобы украсить Соборную площадь Московского Кремля.

- Главные требования - ель должна быть не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Отбор конкурсанток начался еще летом и длился несколько месяцев, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Кремлевская елка должна иметь визуальную привлекательность: правильную пирамидальную форму кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Ключевой фактор - возможность организации аккуратного спила дерева и удобного подъезда спецтранспорта.

«Спилили меньше, чем за 1 минуту»

Волоколамскую красавицу утвердили по всем пунктам, а значит, можно было доложить в Кремль: «Приезжайте, забирайте елку». Лесничие освободили площадку, чтобы не пострадали соседние деревья. Пригнали автокран и специальную платформу на колесах. Процесс спила 27-метровой елки занял меньше минуты, так как используется электрическая пила.

- Пилить елку – не хитрое дело. Важнее ее теперь аккуратно уложить на бочок, чтобы не помять часть веток, - говорит лесник.

Процесс спила 27-метровой елки занял меньше минуты. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Провожать лесную красавицу в Москву пришли местные жители деревни Гряды. А ученики из школьного лесничества «Друзья леса» время зря не теряли – собрали шишки с главной елки страны и планируют вырастить сеянцы, чтобы потом высадить их возле своей школы.

- Елку отправят 14 декабря автопоездом, в Москве она будет на следующий день, после чего ее установят на Соборной площади и будут несколько дней украшать, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В красивом наряде елочка предстанет, начиная с 25 декабря. В этот же день начнутся спектакли «Новогодняя Елка в Кремле». Представления будут проходить в Кремлевском Дворце ежедневно в 11.00, 14.30 и 18.00 по 8 января. Билеты обойдутся от 2000 до 5000 рублей.

- Представление будет интересно и детям, и взрослым. В этом году каждый побывает в Зазеркалье. Вместе с главными героями – школьниками и говорящими животными – зрители пройдут несколько опасных миров, чтобы спасти Снегурочку, - рассказали в Государственном Кремлевском Дворце.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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