Чем опасен «коктейль красоты», после которого умерла модель из Москвы: объясняет ученый

Столичный СК выясняет обстоятельства смерти 22-летней Анны Коляды, которая училась на пятом курсе Сеченовки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Столичный СК выясняет обстоятельства смерти 22-летней Анны Коляды, которая училась на пятом курсе Сеченовки. Девушка и ее молодой человек попали в больницу 14 марта после «уколов молодости». 25 марта Анна умерла. Причину смерти установит судмедэкспертиза, однако известно, что до поступления в больницу погибшая вводила себе гидролизат плаценты.

О том, что это за препарат, KP.RU рассказал врач-хирург высшей категории кандидат медцинских наук Иван Руссу:

— Все хотят вести прежний образ жизни, продолжать курить, употреблять спиртное, но при этом выглядеть молодо — по мановению волшебной палочки. В ее роли обычно выступали крема и мази. А теперь мода на капельницы. В своем составе они в основном содержат легкие витаминные комплексные. Опасность прежде всего связана с подделками.

Доктор Руссу отметил, что на фармакологическом рынке есть контрафактные препараты. Упаковка красивая, под оригинал — искушению поддаются даже клиники и аптеки. Ведь стоит дешевле.

— Тот же гидролизат плаценты «Лаеннек» оригинальный стоит 16 тысяч, а его копия — 2000 рублей. Но эффект и побочные действия могут оказаться необратимыми… В случае с погибшей студенткой мог сработать эффект «мастера спорта» — когда считаешь себя профи во всем. Она могла приобрести контрафакт, дозировку нарушить, неправильно развести препарат, — рассказал Иван Руссу.

Собеседник добавил, что медицинское сообщество аккуратно, а порой даже отрицательно относится к подобным лекарствам.

— Гидролизат плаценты — очень неустойчивый компонент. Важно соблюдать сроки и условия хранения. Препарат может изменить свои свойства так, что станет ядом для организма. Поэтому вводить его самостоятельно, на дому, опираясь на мнимые познания — опасно для жизни. Только в крупных медцентрах с лицензиями на такую медицинскую деятельность. «Лаеннек» создан не для красоты. Он используется для лечения герпеса и дерматитов в комплексе с другими препаратами. А самостоятельно — в монотерапии — при поражениях печени, как гепатопротектор («защитник» печени — Авт.). О его функции — укрепление иммунитета, которая указана в инструкции и «рекламируется» косметологами, судить пока сложно. Лучше здорового образа жизни — ничего нет, — резюмировал спикер.