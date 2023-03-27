Над Строгино засняли НЛО необычной формы

Черное кольцо парило над жилым комплексом Фото: СОЦСЕТИ

В соцсетях расходится видео, как плотное черное кольцо воспарило над Москвой. Местом съемки обозначен ЖК «Спутник» между Строгино и Красногорском. НЛО чарующе колыхалось на ветру на фоне ясного неба. В экстренных службах Москвы рассказали, что никто о возгораниях или ЧП в том районе не сообщал.

— Метеорологии подобные явления неизвестны. У меня две версии: либо это видеомонтаж, либо дым техногенного характера, — объяснилKP.RU народный синоптик Александр Артюховский. — То есть какой-то промышленный объект выпустил «залп» и воедино сошлись практически полное отсутствие ветра и высокая влажность. Тут можно провести аналогию с курильщиком, которые выпускает густые клубы, стоя под навесом в разгар ливня: сигаретный дым тоже будет принимать подобные очертания.

Крупных промышленных производств в том районе нет. Зато есть строящийся ЖК, а также ряд небольших промзон и складских территорий. Так что, вероятно, если кадры не смонтированы, то источник выхлопа расположен где-то здесь. На ближайшей станции экомониторинга у метро «Народное ополчение» — она ведет статистику онлайн — никаких превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.