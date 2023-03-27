Кольцо черного дыма появилось в небе над Строгино в Москве Фото: стоп-кадр из видео

Очевидцы сняли на видео поражающие явление — кольцо черного дыма в небе над районом Строгино в Москве. Это явление безусловно техногенное, однако о его происхождении пока не известно. О столь необычном случае в столице рассказали в социальных сетях очевидцы.

Уточняется, что черное дымное кольцо появляется здесь уже не в первый раз.

По одной из версий, это стало свидетельством того, что из трубы просто резко вышел дым, который и сформировался таким необычным образом, а позже развеялся по ветру. Некоторые из комментаторов не обходятся и без шуточных теорий заговора про инопланетян.

В экстренных службах пока не давали комментариев о произошедшем.

Ранее KP.RU рассказывал об «огненном закате», который наблюдали москвичи 21 января в небе. Невероятно красивыми видами столичного неба, жители активно делились в социальных сетях.