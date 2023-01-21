«Огненный закат»: москвичи стали свидетелями завораживающего зрелища в небе Фото: Елена ПОПОВА

В московском небе сегодня жители столицы наблюдали невероятно живописный «огненный» закат. Кадрами столь необычного и завораживающего природного явления, люди охотно делятся в своих социальных сетях.

Облака в столичном небе словно охватили языки пламени.

Снимки, которые люди выкладывают в интернет, действительно поражают своей необыкновенной красотой. Порой их можно спутать со спецэффектами в высокобюджетных фильмах, но реальная жизнь иногда оказывается куда интереснее, чем в кино.

Ранее KP.RU писал, что в канун Рождества в Москве жители могли наблюдать сразу два солнца в небе. Появление такого погодного эффекта может быть обусловлен крепкими морозами в столице. Люди охотно фотографировали столь редкое явление в небе и делились полученными снимками в социальных сетях.