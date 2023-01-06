Два солнца в небе: эффект гало наблюдали жители Москвы утром 6 января 2023 года Фото: стоп-кадр из видео

Утром шестого января москвичи могли увидеть два солнца в небе. Такой невероятный погодный эффект стал возможен из-за сильных морозов в столице. Жители охотно делятся кадрами в социальных сетях.

Подобные случаи называют «эффектом гало». Он может случиться только в морозную погоду из-за преломления солнечного света в верхних слоях атмосферы, в которых появляются мелкие ледяные кристаллики.

Наблюдатели с удовольствием делятся фото и видео, на которых удалось запечатлеть столь редкое погодное явление в столице.

Ранее KP.RU писал, что прошедшая ночь с пятого на шестое января, стала самой холодной этой зимой. Температура воздуха опускалась до 22 градусов мороза. Предыдущий рекорд этой зимы был зафиксирован еще 1 декабря и составлял всего около 14 градусов ниже нуля.