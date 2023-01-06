Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Значения термометра опустились до 22 градусов мороза, об этом сообщил «Интерфаксу» сотрудник столичного метеобюро.

Предыдущий температурный минимум был зафиксирован еще в первый день зимы — 1 декабря. Тогда ночью удалось зафиксировать почти минус 14 градусов.

Также специалист отметил, что первые пять дней 2023 года, напротив были теплее климатической нормы на целых пять градусов. Первый день года стал самым теплым за целых 144 года в Москве, а второго января на термометрах наблюдались рекордные 6,2 градуса тепла.

Ранее KP.RU писал, что с вечера 5 января в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Такое предупреждение действует из-за сильного похолодания.