«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве с 5 января 2023 года

«Оранжевый» уровень погодной опасности установили в Москве с 5 января 2023 года Фото: REUTERS

В Москве с 21:00 5 января 2023 года начнет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Его ввели в связи с резким похолоданием из-за которого среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже нормы, об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 7 января. Дополнительно к этому в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. Оно будет действовать до 21:00 шестого января.

Ранее KP.RU писал, что в Москве начинается пятидневное похолодание, которое ожидается со второй половины 5 января. Температура воздуха в столице опустится ниже 20 градусов. Разбавить столько крепкие морозы в Москве может только солнце, которое будет иногда выглядывать из-за облаков.