Мороз и солнце: синоптик Тишковец рассказал о начале похолодания в Москве 5 января Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 5 января 2023 года начинается пятидневное похолодание, которое будет разбавлять выглядывающее из-за облаков солнце. О таких погодных причудах рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Днем температура воздуха составит около семи градусов мороза, а уже вечером ожидается похолодание ниже 20 градусов.

За прошедшие сутки в столице выпало около 2 миллиметров осадков, но в ближайшие часы снег прекратится. На авансцену выйдут крепкие, трескучие морозы.

Специалист отмечает, что морозы в Москве будут почти как в Забайкалье, поэтому стоит готовить теплую одежду. Компенсировать аномальный холод будет только выглядывающее иногда солнце.

Ранее KP.RU писал, что Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за наступающих холодов. Горожан предупреждают о резком похолодании к вечеру 5 января.