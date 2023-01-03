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НовостиОбщество3 января 2023 17:46

«Самая холодная пятидневка XXI века»: Синоптик Вильфанд назвал даты аномальной стужи в Москве

Синоптик Вильфанд спрогнозировал в Москве «самую холодную пятидневку» века с 6 января 2023 года
Источник:kp.ru
Синоптик Вильфанд спрогнозировал в Москве «самую холодную пятидневку» века с 6 января 2023 года

Синоптик Вильфанд спрогнозировал в Москве «самую холодную пятидневку» века с 6 января 2023 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самую холодную пятидневку XXI века пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщают «Известия».

Температура возьмет курс на снижение 4 января. В этот день столбики термометров остановятся на отметке -2...-4 градусов. На следующий день температура тоже будет в норме, а уже 6 января прогнозируется резкое похолодание до минус 18-20 градусов днем и -20 - ночью.

К концу недели ожидаются рекордные минус 28-29 градусов. По словам Вильфанда, такой холодной пятидневки в Центральной России в XXI веке еще не было. Аномальная погода охватит европейскую территорию страны.

Подобную погоду синоптик объяснил тем, что на столицу перемещается область высокого давления, а также холодный воздух, который формировался в полярных регионах.

Ранее KP.RU сообщал о погоде до 4 января в Москве. По прогнозам синоптиков, жителей столицы ждут температурные колебания от плюсовых до минусовых температур и снег.