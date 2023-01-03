Жителей Москвы предупредили о снеге и колебаниях температуры до утра 4 января

Жителей Москвы предупредили о снеге до утра 4 января и колебаниях температуры Фото: Олег ЗОЛОТО

Снегопад в Москве продлится до утра 4 января. При этом в течение суток температура будет колебаться от плюсовых значений к минусовым, сообщается в Телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Снегопад начался ночью со 2 на 3 января. Прирост снега в Москве за ночь составил до 3-4 см, городские службы продолжают устранять последствия стихии. Выпадение осадков продолжится весь день и ночью 4 января.

Днем во вторник ожидается повышение температуры воздуха до +3-4 градусов, а с наступлением ночи столбики термометров опустятся до минусовых отметок. Такие колебания воздуха между положительными и отрицательными значениями приведут к образованию гололедицы.

Утром специалисты убрали снег с проезжих частей и тротуаров, а также обработали их противогололедной смесью. Работы повторяют по мере выпадения осадков.

Городские службы следят за порядком на парковках и дворовых территориях. Особое внимание уделяют пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также соцобъектам.

Также от снега и наледи чистят крыши и выступающие части фасадов. Опасные места, где проводятся работы, огорожены лентами. Пешеходов просят их обходить.

Ранее KP.RU писал, что местами в столице проходит ледяной дождь. МЧС объявило экстренное предупреждение из-за опасного погодного явления.