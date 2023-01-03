МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за ледяного дождя

МЧС: В Москве объявлено экстренное предупреждение о ледяном дожде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На протяжении всего дня 3 января в Москве ожидается потенциально опасная погода - ледяной дождь, сопряжённый с мокрым снегом. Соответствующее экстренное предупреждение распространили сотрудники ГУ МЧС Москвы.

Как отметили в ведомстве, ледяной дождь - это явление, которое потенциально может нанести вред здоровью и деятельности человека. Пешеходов призывают внимательно смотреть под ноги и следить за покрытием тротуара, обходя заледеневшие участки. Само собой, также стоит обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра.

К автомобилистам просьбы традиционные - не разгоняться, не совершать резких манёвров, выдерживать дистанцию до других машин и не парковаться под деревьями.

Напомним, ледяной дождь - это явление, при котором капли воды не успевают полностью замёрзнуть до земли и превращаются в наполненные жидкостью ледяные капсулы. Разбиваясь о землю, машины, дома, провода и вообще обо что угодно - они разбрызгиваются и моментально замерзают, покрывая всё ледяной коркой.

Ранее KP.RU сообщал о том, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал москвичей о ледяном дожде 3 января, который усугубляется налипанием мокрого снега.