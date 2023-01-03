Вильфанд: до конца 3 января Москву будут заливать ледяной дождь и мокрый снег

До конца 3 января Москву будут заливать ледяной дождь и мокрый снег Фото: Елизавета ЕНИНА

Начиная с 13:00 и до конца 3 января в Москве ожидается ледяной дождь, который покроет все скользкой коркой. Опасное погодное явление будет усугубляться и другими капризами природы, о чём пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Помимо ледяного дождя, в Москве также прогнозируется гололедица и мокрый снег, который будет налипать на ледяную поверхность, создавая ещё более травмоопасную обстановку. Потенциально опасная погода ожидается вплоть до конца суток 3 января.

Напомним, ледяной дождь - это явление, появляющееся, когда температура воздуха недостаточна, чтобы заморозить падающие дождевые капли полностью, но достаточна чтобы покрыть их ледяной корочкой. В итоге получаются своего рода капсулы из льда, с водой внутри, которые разбиваются о поверхности и моментально застывают, покрывая всё вокруг наледью.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 7 января в Москве ожидается аномальный мороз - температура воздуха упадёт до -30 градусов.