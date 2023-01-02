Москву накроет стратосферный мороз: на Рождество похолодает до -30

К Рождеству в столице сильно похолодает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После рекордной оттепели в Москву придут аномальные морозы - самые сильные с начала зимы. Резкое похолодание придётся на Рождество. По ночам стужа будет достигать -29…-30 градусов! Прогноз особенно важно учитывать верующим, которые отправятся на ночные рождественские службы в храмы.

- Столичный регион окажется во власти стратосферного холода, - предупреждают синоптики Московского метеобюро. - Температура воздуха ожидается почти на 5 градусов ниже нормы.

Что значит стратосферный холод? Это не эпитет, а механизм похолодания: мороз в буквальном смысле спускается с небес, к нам проникает воздух сверху, из стратосферы. Напомним, это слой атмосферы на высоте от 11 до 50 км, и в нижнем слое стратосферы всегда мороз, порядка -55 градусов.

Арктика тоже сыграет свою роль - мощный скандинавский антициклон будет закачивать к нам ледяной воздух из полярных широт.

Погода стремительно изменится в четверг, 5 января. Днём в Москве и области умеренный морозец, -4…-9 градусов, пройдёт небольшой снег. А к вечеру температура понизится до -10…-15 градусов.

В Рождественский Сочельник, 6 января, круглые сутки -17…-22 градуса. Да ещё и с зимним ненастьем: снегом, метелью, пронизывающим северным ветром, который будет свистеть со скоростью до 12 м/сек. В общем, крайне неуютно.

В Рождественскую ночь снег прекратится, небо станет ясным, а стужа окрепнет до -24…-29, возможно, и до -30 градусов. Днём 7 января солнечно и морозно, -18…-23 градуса.

Такая же погода ожидается и 8 января, в последний день длинных новогодних каникул.

Такие холода на Рождество - большая редкость, признают в Московском метеобюро. За последние 80 лет лишь девять раз дневная температура 7-8 января была ниже -15 градусов.

Однако до температурных рекордов грядущая стужа точно не дотянет. Бывало, что и 35-градусный мороз на праздник трещал! Впрочем, все морозные рекорды установлены очень давно, больше ста лет назад, когда о глобальном потеплении еще никто не слышал.

МОРОЗНЫЕ РЕКОРДЫ МОСКВЫ

Самая сильная стужа за все 140 лет метеонаблюдений:

6 января -35.5 (1912)

7 января -34.8 (1891)

8 января -36.9 (1910)

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