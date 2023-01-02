Два температурных рекорда и летний дождь: 2023 год в Москве начался с погодных аномалий

Оттепель закончится и лужи превратятся в скользкую ледяную корку Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

2023-й год в Москве начался с удивительных погодных аномалий. На календаре всего лишь второй день наступившего года - а метеорологи уже зафиксировали два температурных рекорда! И 1 января, и 2 января стали самыми тёплыми за все 140 лет метеонаблюдений.

И ещё одна странность: самые высокие температуры наблюдались не днём, а ночью.

Новый рекорд для 1 января теперь +5,9 градуса - установлен он в 23 часа. Прежний максимум, +3,9 градуса, держался ровно 50 лет, с 1973 года. В Можайске в первый день года воздух прогрелся до небывалых +7,2 градуса, с изумлением констатируют в Московском метеобюро.

А рекорд для 2 января побит в 6 утра: +6,2 градуса! До сих пор в этот день не бывало теплее +3,6 градуса, такая оттепель стояла в столице в начале 2007 года.

И 3 января в Москве ожидается плюсовая температура, +2…+4 градуса. Опять на грани исторического рекорда! Максимум для 3 января +4,4 градуса, установлен он в 1992 году. Не исключено, что и он будет перекрыт.

Аномально тепло в первые дни нового года не только в столице - на огромных территориях Европейской части России. В Туле +5, в Орле +5,5 градуса, в Смоленске +7,6. А в Калининграде невероятные +15 градусов!

1 января и в ночь на 2 января прошли настоящие «летние» дожди. В Подмосковье выпало 15 мм осадков - это 20% всей месячной январской нормы. В понедельник москвичей радует почти весеннее солнце. А во вторник, 3 января, - снова серое небо, дождь и мокрый снег.

Гидрометцентр России предупреждает ещё об одной погодной опасности - сильной гололедице. Она вероятна ночью и утром 3 января, когда подморозит до -3…-5 градусов. А также в течение всего дня 4 января. Оттепель закончится, и ночью, и днем -4…-6 градусов. Все лужи и снежная каша превратятся в скользкую ледяную корку.

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