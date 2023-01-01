Из рекордного тепла в зимнюю стужу. Вильфанд пообещал москвичам морозное Рождество

В Москве рождественская ночь будет морозной Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В рождественскую ночь в Москве подморозит до -15...-17 градусов, что на десять градусов ниже климатической нормы. Ожидается снег, метель и порывистый ветер до 12 метров в секунду, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам синоптика, похолодание в столице начнется со среды, 4 января. В четверг столбики термометров опустятся до -3…-8 градусов, а в пятницу уже до -15…-17 градусов ночью и до -12…-15 градусов днем.

«Рождество будет ух какое морозное», - подчеркнул он.

Метеоролог добавил, что сейчас по всей европейской части России наблюдается сильное потепление. Температура близка к рекордным показателям и превышает норму климата на восемь градусов. Однако оттепельная погода сохранится ненадолго, морозы вернутся из-за смены восточной периферии циклона на западную, тыловую.

Ранее KP.RU сообщал, что рекордная температура до +6 градусов ожидается в Москве 1 января 2023 года.