Новый год начался с рекордов: тепло полувековой давности пришло в Москву

Температурный фон будет на десять градусов выше нормы климата Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 1 января может быть побит рекорд тепла полувековой давности – 1973 года. В тот день температура воздуха прогрелась до 4,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В столичном регионе синоптическая ситуация определится теплым сектором циклона, который насыщен дождевыми тучами и аномально теплым воздухом. В воскресенье температурный фон будет на десять градусов выше нормы климата.

В Москве днем столбики термометров покажут +4…+6 градусов, а в Подмосковье – от +2 до +7 градусов. Временами возможен дождь, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 736 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, что после рекордно тёплого 1 января в Москве ударит 24-градусный мороз. Похолодание начнется в ночь с 2 на 3 января. Ожидается дождь и мокрый снег.