Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение из‑за холода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за холода в Московском регионе. Аномальные морозы ожидают в столице и области с вечера 5 января. Похолодание будет резким.

Экстренное предупреждение распространяется на весь Центральный федеральный округ. Синоптики прогнозируют к вечеру 5 января в Московской области резкое понижение температуры. Воздух остынет до минус 15 – минус 10 градусов.

В следующие несколько дней температура понизится и вовсе почти до -30 градусов, об этом ранее сообщал KP.RU.

В течение дня в четверг, 5 января, в Московском регионе будет облачно, ночью пойдет небольшой снег. В столице температура опустится до минус 4-6 градусов, по области до минус 9.

В пятницу, 6 января, также сохранится облачность. Снегопады продолжатся, местами ожидается метель. Температура ночью и днем составит -22... -17 градусов.

7 января морозы в Москве и области достигнут 29 градусов.

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