Обвал холода: Чем опасны лютые морозы до -29, которые резко обрушатся на Москву

В ближайшие дни нас ждут новые аномалии. Теперь - морозные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рекордно теплое начало года

2023-й год начался с впечатляющих аномалий погоды. В Москве побиты два температурных рекорда - и 1, и 2 января стали самыми тёплыми за все 140 лет метеонаблюдений. Прошёл ледяной дождь и два «обычных» дождя (хотя вообще-то в январе любой дождь - штука экстраординарная).

Аномалии не только в Москве - на огромных территориях Европейской части России, от Калининграда до Дагестана на юге и Ярославля - на севере. Лишь за одни сутки, 2 января, в разных регионах установлены 50 температурных рекордов, с удивлением констатируют метеорологи центра «Фобос». И если в Москве было +6 (небывалая температура для начала января), то в Калининграде и вовсе невероятные +14, а в Махачкале даже +19. В Псковской области видели радугу - тоже редкость для зимы.

В ближайшие дни нас ждут новые аномалии. Теперь - морозные. Москвичам придётся пережить самые холодные пять дней с начала XXI века! Температура будет аж на 17 градусов ниже, чем положено по климатическим нормам, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Обвал холода

Принесёт стужу ультраполярное вторжение: ледяные воздушные массы из Арктики прорвутся далеко на юг. Синоптики используют также термин «обвал холода». Мороз в буквальном смысле обрушился с севера (если смотреть на карту, сверху вниз).

До сих пор его не пускали к нам циклоны - они мчались один за другим со Скандинавии и Балтики на восток, через Европейскую часть России к Уралу. Несли оттепели, снег и дожди. При этом траектория каждого циклона проходила чуть южнее, чем предыдущего. Очередной циклон, который пройдёт уже намного южнее Москвы 5 января, станет спусковым крючком для кардинальных перемен в погоде. Вслед за этим атмосферным вихрем (в тылу циклоны, как говорят метеорологи) к нам прорвётся морозный воздух из Заполярья.

Пока он в буквальном смысле «заперт» циклонами, объясняют в «Фобосе». И 20-градусные морозы трещат лишь на самом севере - в Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми. В ближайшие сутки арктическая стужа накроет Пермский край и Кировскую область. А потом прорвётся и в центр Европейской части России.

Гидрометцентр России даёт такой прогноз:

5 января в Москве и области круглые сутки -4…-6 градусов, к вечеру температура будет понижаться.

В ночь на 6 января стремительно похолодает до -20…-22 градусов. То есть нас ждёт перепад температуры в 15 - 20 градусов всего за несколько часов! Днём 6 января тоже стужа: -19…-21 градус.

В Рождественскую ночь на 7 января мороз окрепнет до -24…-29 градусов, днём в православный праздник -20…-22. Солнечно и без снега. В воскресенье, 8 января, надежды на потепление тоже нет.

Чем опасен лютый мороз

Что ж, для тех, кто соскучился по настоящей русской зиме и устал от январских дождей - настоящий подарок! Мороз и солнце, день чудесный.

Но на самом деле это тоже аномалия, только с другим знаком. И резкое похолодание может быть опасно для самочувствия.

Во-первых, есть риск переохлаждения и обморожений, если долго быть на улице и не утеплиться в соответствии с прогнозами. Особенно важно помнить об этом людям, которые планируют отправиться на рождественские ночные службы в храмы. Или собираются под конец длинных выходных покататься на санках и лыжах (наконец-то не по лужам).

Во-вторых, одновременно с резким понижением температуры начнётся столь же стремительный рост атмосферного давления. На такие скачки могут отреагировать гипертоники и москвичи с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В-третьих, у астматиков при выходе из тёплого помещения на мороз возможны приступы бронхоспазма.

- Наиболее уязвимы при перемене погоды и чувствительны к колебаниям температуры воздуха и атмосферного давления лица с различными заболеваниями сердца и сосудов, те, кто перенёс инфаркт или инсульт, страдает гипертонией или ишемической болезнью, - рассказали «КП» в Московском метеобюро. - Они в силу снижения функциональных резервов организма не успевают вовремя приспособиться, и организм отвечает ухудшением самочувствия и обострением заболеваний. Метеочувствительным людям, страдающим бронхиальной астмой, стенокардией, мигренью стоит соблюдать меры предосторожности при выходе из теплого помещения на морозный воздух, так как резкая смена температур может сопровождаться спазмами сосудов и бронхов.

- Даже если на 7 градусов температура ниже климатической нормы в течение пяти и более дней - это опасно, а сейчас температурный фон будет сразу на 15 градусов и больше ниже нормы, - считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Надолго ли придет стужа

Надолго ли придут морозы? Как минимум - до первых рабочих дней 2023 года. Дни с 6 по 10 января станут самой холодной пятидневкой с начала столетия.

В понедельник, 9 января, ночью до -27 градусов, днём -18…-23. Самые низкие температуры обычно отмечаются ранним утром, перед рассветом, то есть в 7 - 8 часов утра. Если идёте в это время на работу или ведёте детей в школу, ориентируйтесь именно на ночные температуры в прогнозе.

Во вторник, 10 января, погода уже более гуманная: под утро -15…-20, днём -12…-17 градусов. По-прежнему солнечно, без осадков.

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