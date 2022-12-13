Клуб-кафе и гостевой дом: когда закончится реконструкция музейно-выставочного комплекса «Абрамцево»

Главный усадебный дом на территории музея-заповедника "Абрамцево". Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Музей-заповедник «Абрамцево» в Сергиево-Посадском районе готовится не только к новогодним праздникам, но и к большой реконструкции. Гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян сообщил, что после корректировки проектной документации начнутся работы по перестройке двух спальных корпусов, библиотеки, водонасосной башни и дома столярного мастера Е.А. Зеленкова.

- Это долгострой, которым мы планируем заниматься в ближайшие годы. Часть конструктивных работ там завершили, а дальше работы остановились на несколько лет. На самом деле, это один из душевных объектов Московской области, — сказал Карен Оганесян.

На территории заповедника воссоздадут ранее существовавшие здания – гостевой дом, столярные мастерские и трехэтажное клуб-кафе.

В гостевом доме создадут современные студии для творчества, создадут холл для мероприятий. В спальных корпусах планируется разместить вестибюль, гардероб, сувенирный магазин, выставочные залы и реставрационные мастерские.

- Потребуется ли закрытие музейного комплекса на время работ?

- Нет. В самом музее, который сейчас работает, мы проводить работы не будем. Планируем заниматься новыми корпусами, которые расположены от основных на отдаленном расстоянии. Так что посетители смогут посещать музей в обычном режиме, — сказал Карен Оганесян.

Здания будут поэтапно вводить в эксплуатацию с 2024 года. Все работы планируют завершить в 2025-2026 году.

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