Новый корпус Третьяковской галереи обойдется еще в 5,17 млрд рублей: когда откроют

Лето 2022 г. У здания нового корпуса Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Третьяковская галерея сможет разместить часть картин, рисунков и скульптур в новом корпусе на Кадашевской набережной уже в 2024 году.

- Объект стал долгостроем, 15 лет его никак не могут реализовать. Это один из достаточно сложных объектов, который был нам передан. Все организационные вопросы были решены в прошлом году. Мы получили актуальную проектную документацию. Сейчас ведется активное строительство корпуса, фасадные работы завершены, — рассказал Карен Оганесян, гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства».

Шедеврам Третьяковки давно стало тесно в двух зданиях, поэтому в 2007 году появилась идея о строительстве третьего корпуса на Кадашевской набережной. Стройка началась спустя пять лет и моментально «заморозилась», пришлось менять подрядчика. Завершить проект взялся «Единый заказчик», который также занимался реставрацией Литературного института им. А.М. Горького, продолжает работы в Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук, Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского.

Достроить новый корпус Третьяковки не могут почти 15 лет и только в последние годы закипела активная работа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Процесс по созданию третьего корпуса Третьяковки значительно оживился – уже этой осенью москвичи увидели красивые фасады-картины на новой Третьяковке.

- Фасад корпуса украшен репродукциями художественных произведений живописи Васнецова, Шишкина, Саврасова, Крамского и других известных русских художников. Всего их 34, все они обрамлены широкими рамами, — рассказала Наталья Зарубина, директор Департамента по строительству объектов культуры «Единого заказчика в сфере строительства».

Фишкой нового здания станет световой атриум площадью более 2700 кв. метров с панорамным видом. Сейчас строители завершают работы по остеклению – готовность 90%. В новом корпусе Третьяковской галереи разместят экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.

Для завершения строительства на 2023-2024 год потребуется еще 5,17 млрд рублей – финансирование планируют получить из федерального бюджета.

Картины и элементы искусства будут размещать в современном корпусе Третьяковской галереи сразу же после завершения строительства в 2024 году.

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