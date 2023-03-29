Испытано на себе: как я пытался нарваться на штраф на электросамокате в Москве

Сезон электросамокатов в 2023 году ранний — снег сошел быстро. Фото: Андрей АБРАМОВ

Лет шесть назад электросамокаты были диковинкой. А потом стали «бесовинкой» — от слова «бесит». Носятся, подрезают и сбивают честной народ. Все от недостатка культуры вождения. А ее не было и быть не могло, ибо самокаты вообще никак не регулировались. Закон расценивал электробайкера как пешехода или велосипедиста. А если тот что-то нарушал, то почти каждое дело разбирали в суде.

В прошлом году в ПДД прописали понятие «Средства индивидуальной мобильности» (или просто СИМ) и признали транспортом. В категорию отнесли электросамокаты, гироскутеры, электроскейты, моноколеса. А заодно указали, где, кому и как ездить, и что грозит за нарушения (см. «На заметку»).

САМОКАТУ ДОБАВИЛИ ПОВОРОТНИКИ

Открывать сезон решил с кикшеринга — служб проката (см. «Конкретно»). Их законодательные нововведения не коснулись. Потому что сервисы аренды изначально установили себе более строгие правила, чем прописали законодатели. Например, брать байк на прокат в сервисе можно только с 18 лет, хотя управлять электросамокатом формально можно в любом возрасте.

Шеринг от «Яндекса» обещал в этом сезоне новинку — фирменный электросамокат. Но пока в Москве он не появился и когда появится — тайна. Новинку привез сервис «Юрент». Ее и протестировал.

Первые электросамокаты были легкими, а от того — хлипкими. Под тяжелым водителем на кочке можно было запросто колесо пробить. А из наворотов в лучшем случае была фара.

Новинка едет плавно, за счет амортизаторов и больших шин кочки и ухабы не так бьют по рукам. Разве что придраться к весу: спускать в подземный переход такой — морока. А в остальном реально комфортный транспорт на каждый день. У новинки есть даже поворотники и беспроводная зарядка для смартфона. А еще два экрана — на первом показывается скорость, на втором — зона поездки.

Так выглядит руль у новинки от «Юрент». Слева и справа от рукояток — небольшие экраны, а по центру — держатель для смартфона с беспроводной зарядкой. Фото: Андрей АБРАМОВ

По Москве сейчас под сотню медленных зон. Там скорость автоматически сбрасывается до 5 — 15 км/час (в шеринговом самокате есть мини-компьютер, который отслеживает местоположение). А есть зоны, где вообще поездки запрещены. Например, в парке «Зарядье» или окрестностях Кремля. Там самокат просто откажется реагировать на кнопку газ.

Загвоздка в том, что такое возможно только с кикшеринговыми самокатами. В моделях, которые покупают в частном порядке, функции нет. Говорили, что надо бы ее в принудительно интегрировать во все устройства — как новые, так и уже проданные. Но как говорится, за чей счет банкет? Поэтому пока просто ограничились новыми запрещающими знаками в ПДД. Такие, например, появились на Красной и Манежной площадях.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КАК БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

После арендовал самокат в обычной службе проката в парке, где выдают спортинвентарь, велики и прочее. Самокаты кикшеринга не едут быстрее 25 км/ч — скорость искусственно ограничена, как того требует закон. Он же, к слову, требует во дворах ехать не больше 20 км/ч. А вот СИМы, что продают в частные руки (и сдают в аренду в тех же парках) могут и 30 км/ч, и 100 км/ч. В последнем случае — такую скорость развивают очень дорогие модели.

Очень хотел стать первым человеком в Москве, которому выписали бы штраф за превышение скорости на электросамокате. Такие полномочия появились у инспекторов ГИБДД. Но оказалось, что получить протокол за превышение сейчас практически невозможно…

Как только не гонял перед экипажами ДПС на востоке Москвы. Туда-сюда: по обочине и тротуару. Даже не посмотрели в мою сторону! А ведь тоже могли прославиться, стать первыми, кто наказал нарушителя по новой статье.

Источник KP.RU в правоохранительных органах объяснил:

— А чем скорость самокатчиков засекать? Раньше у инспекторов были радары, потом их запретили. Техника была без камер, часто возникали споры с водителями. Вместо этого сделали везде автоматические камеры по городу. Инспекторы тоже могут использовать «фены» с камерой (так в народе прозвали ручные радары — Авт.), но их почти нет. Повторюсь: необходимость в них отпала, когда кругом висят камеры. Но они на самокатчиков не настроены. Знаю, что в регионах были прецеденты: инспекторы ехали в машине, поравнялись с самокатчиком, который гнал быстро, и засняли на телефон свой спидометр и байкера. А как по другому измеришь?

Собеседник добавил, что первое время есть негласная установка лояльно относится к нарушителям и ограничиваться предупреждениями. А по Москве кругом появятся пропагандирующая новые правила для СИМ реклама.

НА ЗАМЕТКУ

Что ПДД предписывает самокатчикам

У СИМ должны быть фара, звонок, тормоза, светоотражатели. Вдвоем можно, только если это предусмотрено конструкцией. Таких самокатов очень мало, а стоят они от 80 тыс. руб.

Где ездить всем, кто старше 14 лет. Есть велодорожка — всегда по ней. Если СИМ весит до 35 кг, а велодорожки нет — по тротуару. Пешеходам мешать нельзя, а если очень людно — ехать со скоростью потока. Нет тротуара — ехать по обочине дороги. Но только если скорость на ней до 60 км/ч. То есть по МКАД с его до 100 км/ч — «симерам» нельзя. А если СИМ тяжелее 35 кг (дорогие и быстрые модели), то ехать можно только по обочине дороги. Но все равно не быстрее 25 км/ч.

Где ездить до 14 лет. До 7 лет: только по тротуару в присутствии взрослых. От 7 до 14 лет: велодорожка или тротуар, можно без родителей.

Штрафы. Езда вдвоем, не спешился на «зебре», превысил скорость — 800 руб. Создание помех движению (например, едешь не по обочине дороги, а по дороге) — 1000 руб. Нетрезвое вождение, причинение легкого или среднего вреда здоровью, а также любое нарушение в пьяном виде — 1000— 1500 руб.

КОНКРЕТНО

Какие кикшеринги остались в Москве и сколько стоят

На рынке столичном самокатов — олигополия. Три-четыре года назад компаний было много, сейчас остались три крупных игрока (каждый доведет количество «байков» в этом сезоне до 20 тысяч) и один маленький сервис Lite, которые представлен в паре спальных районов. Прочие либо «сдулись» по экономическим причинам, либо не могут выполнять требования, которые установил Дептранс. Ведомство справедливо считает: самокат - прежде всего транспорт. Требует от компаний ставить парковки и содержать большой флот.

«Юрент». От 5 руб/минута, старт поездки 40 руб. (только в выходные и праздники). Есть тарифы на 1 час (от 350 руб., зависит от спроса) , «Пока не сядет» (чем меньше заряд — тем дешевле) и «Проездной» (безлимит на день за 790 руб., каждая поездка до 40 минут). Плюс система подписок на 1, 3 или 6 месяцев, чтобы поездки стоили дешевле.

Яндекс Go. Тариф «Фикс» — стоимость рассчитывается системой на конкретную поездку (как в такси) или поминутный: 50 руб/бронь и от 7 руб/минута. Есть абонемент 399 рублей в месяц, который позволяет не платить за бронь и дает 15 минут поездки бесплатно.

Whoosh. 50 руб/бронь и от 7 руб/минута. 400 минут в день — 890 руб. Подписка на месяц, чтобы не платить за бронь — 399 руб.

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