В Москве появились дорожные знаки, запрещающие проезд на электросамокатах

В Москве появились новые дорожные знаки Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве начали устанавливать новые дорожные знаки, запрещающие проезд на самокатах. В частности, они появились на Красной и Манежной площадях, сообщает «Москва 24».

С 1 марта в силу вступили поправки в ПДД, затрагивающие правила управления электросамокатами, гороскутерами и моноколесами. Теперь они официально считаются средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Так, в отношении СИМов ввели следующие правила: предельно разрешенная скорость 25 км/ч, запрет выезжать на автомагистрали, запрет въезжать в зону действия дорожного знака «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» и прочее.

Ранее KP.RU писал, что две новые «выделенные полосы для автобусов запустили в Москве 4 марта. Они расположены в Библиотечном проезде и на Озерной улице. А-полосы сократят время в дороге с 5 и 12 до 2 минут. Также на обозначенных участках снизится аварийность.