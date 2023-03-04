Две новые «выделенки» для автобусов запустили в Москве 4 марта 2023 года

Выделенные полосы сократят время в пути с 5 и 12 до 2 минут Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 4 марта 2023 года заработали две новые выделенные полосы для автобусов. Они расположены в Библиотечном проезде и на Озерной улице, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

«Выделенки» сократят время в пути с пяти и 12 до двух минут. Благодаря А-полосам городской транспорт будет ходить без задержек, а пассажиры смогут добираться до назначенных мест вовремя. Помимо этого, на обозначенных участках на 30-40% снизится риск попадания в ДТП.

Ранее KP.RU писал, что время ожидания поездов на станциях БКЛ сократилось до полутора минут после открытия самого большого по площади электродепо «Нижегородское». Теперь в час пик пассажиры ждут транспорт вдвое меньше. На БКЛ жителей обслуживают поезда «Москва-2020», они оснащены широкими дверьми, удобными зарядками для гаджетов, системой климат-контроля и др.