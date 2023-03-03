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НовостиОбщество3 марта 2023 14:17

Сергей Собянин: время ожидания поездов на станциях БКЛ сократилось до полутора минут

Сократить время вдвое позволило открытие самого большого по площади электродепо «Нижегородское»
Роман ПОЛОСИКОВ
Время ожидания поездов на станциях БКЛ сократилось до полутора минут Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Время ожидания поездов на станциях БКЛ сократилось до полутора минут Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

На Большой кольцевой линии московского метрополитена сократились интервалы движения поездов. После открытия нового электродепо ожидание поездов на станциях составляет менее двух минут. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В пиковые часы теперь люди ожидают поезда вдвое меньше, чем раньше, а поспособствовал этому запуск самого большого по площади электродепо — «Нижегородское».

Также мэр добавил, что по линии проходят 92 тематических состава, которые специально оформлены в дизайне «Два сердца столицы», а также в стилистике Большой кольцевой линии.

В одном из составов можно найти и прочитать интересные факты о том, как строились станции самого большого метрокольца в мире, а также о дизайне новых станций. Также там можно найти множество различных фотографий.

Также отмечается, что новейшие поезда «Москва-2020» — одни из самых удобных в мире. Там очень широкие двери со сквозным проходом между разъемами, а также удобные зарядки для гаджетов пассажиров.

Ранее KP.RU писал, что к запуску Большой кольцевой линии столичного метрополитена вышла «Тройка» в эксклюзивном дизайне. Лимитированную карту можно будет приобрести на девяти новых станциях метро.