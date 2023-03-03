Сергей Собянин: время ожидания поездов на станциях БКЛ сократилось до полутора минут

Время ожидания поездов на станциях БКЛ сократилось до полутора минут Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

На Большой кольцевой линии московского метрополитена сократились интервалы движения поездов. После открытия нового электродепо ожидание поездов на станциях составляет менее двух минут. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В пиковые часы теперь люди ожидают поезда вдвое меньше, чем раньше, а поспособствовал этому запуск самого большого по площади электродепо — «Нижегородское».

Также мэр добавил, что по линии проходят 92 тематических состава, которые специально оформлены в дизайне «Два сердца столицы», а также в стилистике Большой кольцевой линии.

В одном из составов можно найти и прочитать интересные факты о том, как строились станции самого большого метрокольца в мире, а также о дизайне новых станций. Также там можно найти множество различных фотографий.

Также отмечается, что новейшие поезда «Москва-2020» — одни из самых удобных в мире. Там очень широкие двери со сквозным проходом между разъемами, а также удобные зарядки для гаджетов пассажиров.

Ранее KP.RU писал, что к запуску Большой кольцевой линии столичного метрополитена вышла «Тройка» в эксклюзивном дизайне. Лимитированную карту можно будет приобрести на девяти новых станциях метро.