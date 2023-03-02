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НовостиОбщество2 марта 2023 15:57

Лимитированную карту «Тройка» выпустили в метро Москвы к запуску БКЛ

Тематический проездной можно купить в кассах на девяти новых станциях Большой кольцевой линии
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Тираж карты - 9 тысяч экземпляров

Тираж карты - 9 тысяч экземпляров

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене выпустили тематическую карту «Т ройка» к полному запуску Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Тираж лимитированной карты – девять тысяч экземпляров. Пассажиры смогут приобрести ее в кассах на новых станциях БКЛ: «Рижская», «Печатники», «Каширская», «Сокольники», «Варшавская», «Текстильщики», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон».

«Большая кольцевая линия — сердце московского метро и крупнейший проект в мире в метростроении, который реализуется под личным руководством Мэра Москвы С. Собянина», - подчеркнул глава ведомства Максим Лиусутов.

Ранее KP.RU писал, что тематические «Тройки» с автографом Владимира Машкова разыграют в столичном метро. Конкурс продлится до 8 марта. Участникам нужно придумать сюжет спектакля, действие которого разворачивается в метро.