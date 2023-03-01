Тематические «Тройки» с автографом Владимира Машкова разыгрывают в метро Москвы

Владельцы карт могут получить скидку 10% на все спектакли театра Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитен выпустили тематические карты «Тройка», которые создали совместно с театром Олега Табакова. Среди пассажиров также разыграют 15 беззалоговых проездных с автографом актера и художественного руководителя учреждения Владимира Машкова, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно придумать сюжет своего спектакля, действие которого происходят в метро, а затем рассказать эту историю чат-боту Александре. Также необходимо указать контактные данные: электронную почту или номер телефона.

Уточняется, что с 1 марта по 31 декабря 2023 года при покупке билета в кассах Московского театра Олега Табакова можно предъявить лимитированную «Тройку» и получить скидку 10% на все спектакли. Приобрести карту с бабочкой – символом театра – можно на всех станциях Большой Кольцевой линии. Тираж «Троек» – две тысячи экземпляров.

Ранее KP.RU писал, что лимитированные билеты «Единый» выпустили в московском метро честь машинистов. На проездных есть контакты центра подбора персонала. Их тираж составил 200 тысяч экземпляров.