Лимитированные билеты «Единый» выпустили в честь машинистов в метро Москвы

Лимитированные проездные можно купить в кассах метро и автоматах Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене выпустили новые тематические «Единые», посвященные работе машинистов. На проездных написаны контакты центра подбора персонала, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Лимитированные проездные пассажиры могут приобрести в кассах метро и автоматах. Их тираж составляет 200 тысяч экземпляров.

В Дептрансе добавили, что метро – это один из крупнейших и надежных работодателей столицы. Сейчас в метрополитене трудоустроено свыше 68 тысяч человек. Познакомиться с вакансиями можно на сайте или с помощью чат-бота, а также в центрах по подбору персонала на «Выставочной», «Черкизовской» и в здании Корпоративного университета на «Нагорной».

«Чтобы больше пассажиров узнали о наших вакансиях, мы выпустили 200 тыс. тематических билетов "Единый"», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что ко Дню защитника Отечества в Москве появились тематические проездные «Единый» и карты «Тройка». Тираж первых – 200 тысяч экземпляров, вторых – 5 тысяч экземпляров.