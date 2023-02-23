Ко Дню защитника Отечества в Москве появились тематические проездные «Единый» и карты «Тройка» Фото: Департамент транспорта Москвы

Ко Дню защитника Отечества в Москве выпустили тематические проездные «Единый» на одну и две поездки, а еще появились эксклюзивные карты «Тройка». Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Всего выпущено пять тысяч таких карт и около 200 тысяч билетов «Единый». Приобрести их можно в кассах Мосметро и в аппаратах по продаже билетов.

Также в Дептрансе напомнили, что на стойках «Живое общение» можно отправить открытки в честь праздника в любой регион России.

Ранее KP.RU писал, что транспортно-пересадочный узел «Рижская» ждет масштабное обновление. Скоро на месте железнодорожной станции появится крупный хаб. Он объединит две станции метро и сразу три диаметра. В ТПУ «Рижская» войдет Большая кольцевая линия с которой можно будет пересесть на Калужско-Рижскую линию метро.