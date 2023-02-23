Транспортно-пересадочный узел «Рижская» ждет масштабное обновление Фото: Департамент транспорта Москвы

Масштабное обновление ждет ТПУ «Рижская». Вместо железнодорожной станции появится крупный хаб, который объединит две станции метро и три диаметра. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что создание подобного узла с огромным числом пересадок в самом центре столицы — сложнейшая работа. Сложно как само проектирование транспортной инфраструктуры, так и организация прилегающей территории для пассажиров.

ТПУ «Рижская» войдет Большая кольцевая линия, с которой можно будет совершить пересадку на Калужско-Рижскую линию метро. Также помимо составов D2, здесь будут останавливаться поезда D3 и D4.

Сейчас уже ведутся работы по строительству путей будущего D4. В ближайшее время уже начнут демонтаж старой платформы.

Ранее KP.RU рассказывал, что к открытию новых станций БКЛ в Москве оптимизируют 12 автобусных маршрутов, а также появится один новый.