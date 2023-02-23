К открытию новых станций БКЛ улучшат 12 наземных маршрутов и появится один новый Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К открытию новых станций Большой кольцевой линии в Москве оптимизируют 12 наземных маршрутов, а также появится один новый. Это необходимо для повышения доступности новых станций. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Пассажиры смогут быстрее добираться до новых станций метрополитена, а также сами поездки станут более комфортными.

Для этого были проработаны самые оптимальные схемы маршрутов, скорректирован график движения автобусов и электробусов. Также обновили флаги с информацией движения электробусов и автобусов.

Открытие же БКЛ сделает гораздо более удобным перемещение по Москве для миллионов жителей и гостей города.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поведал о новых мерах развития потенциала промышленности в столице. Для этого упростили получение льготных кредитов для городских предприятий.