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Общество14 декабря 2022 6:50

Москву завалило снегом: почти 50 самолетов задерживаются, а на дорогах уже 10 баллов

Из-за сильного снегопада в Москве жителей города просят воспользоваться общественным транспортом
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Синоптики говорят, что основная масса снега уже выпала, но свежая порция осадков ожидается после полудня.

Синоптики говорят, что основная масса снега уже выпала, но свежая порция осадков ожидается после полудня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После трехдневного ливня, в ночь на 14 декабря, на Москву обрушился снегопад. Машины покрылись снежными шапками, а коммунальщики уже несколько часов пытаются освободить дороги и тротуары от снега.

- Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, исходя из полученных данных, проводим необходимые мероприятия по противогололедной обработке и очистке дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств, — рассказали в Городском хозяйстве Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики говорят, что основная масса снега уже выпала, но свежая порция ожидается еще около 15-17 часов.

- В столице сегодня облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, гололедица. Температура днем от -3 до -5 градусов, а ночью может опуститься до -10 градусов, — рассказали в Гидрометцентре России.

На дорогах в столице с утра уже пробки 10 баллов. Московский Дептранс просит водителей сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться метро или автобусами.

- Сейчас сильно затруднено движение по направлению в центр: Каширское шоссе, ТТК, Ленинградское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославское шоссе, МКАД, — рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Движение в городе осложняют еще и гололедица и мелкие ДТП. Утро на Открытом шоссе, в районе остановки «Просторная улица», началось с аварии на трамвайных путях - не смогли проехать трамваи № 13 и 36. Однако через короткое время правоохранительные органы разрешили убрать авто и восстановить движение трамваев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вылететь из Москвы получается не у всех - столичные аэропорты частично отменяют рейсы, некоторые задерживаются из-за уборки летного поля. Согласно сервису "Яндекс. Расписание" во Внуково - 11 рейсов задержано, 4 отменено, в Домодедово - 25 рейсов задержано, 4 отменено, Шереметьево - 11 рейсов задержано, 1 отменен.

- Вчера даже "распушилось" крыло Boeing 787-9 арабской авиакомпании Qatar Airways во время зимней посадки. Этот было нужно для эффективного торможения, — рассказали в "Шереметьево".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самих же москвичей снегопад вдохновляет - многие выкладывают фотографии и поэтические строки о белом и пушистом.

- Как там у Пушкина? "Под голубыми небесами великолепными коврами блестя на солнце снег лежит". У нас без солнца, конечно, но тоже красиво, — написала в соцсетях москвичка Екатерина Мишина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вчера ледяная глазурь, сегодня снега полный двор. Но такая погода мне нравится больше, — написал москвич Александр Подрезов.

- Чудо чудное, когда зимой снег, а не дождь, — считает москвич Эдуард Стацкий.

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