Синоптики говорят, что основная масса снега уже выпала, но свежая порция осадков ожидается после полудня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После трехдневного ливня, в ночь на 14 декабря, на Москву обрушился снегопад. Машины покрылись снежными шапками, а коммунальщики уже несколько часов пытаются освободить дороги и тротуары от снега.

- Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, исходя из полученных данных, проводим необходимые мероприятия по противогололедной обработке и очистке дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств, — рассказали в Городском хозяйстве Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики говорят, что основная масса снега уже выпала, но свежая порция ожидается еще около 15-17 часов.

- В столице сегодня облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, гололедица. Температура днем от -3 до -5 градусов, а ночью может опуститься до -10 градусов, — рассказали в Гидрометцентре России.

На дорогах в столице с утра уже пробки 10 баллов. Московский Дептранс просит водителей сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться метро или автобусами.

- Сейчас сильно затруднено движение по направлению в центр: Каширское шоссе, ТТК, Ленинградское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославское шоссе, МКАД, — рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Движение в городе осложняют еще и гололедица и мелкие ДТП. Утро на Открытом шоссе, в районе остановки «Просторная улица», началось с аварии на трамвайных путях - не смогли проехать трамваи № 13 и 36. Однако через короткое время правоохранительные органы разрешили убрать авто и восстановить движение трамваев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вылететь из Москвы получается не у всех - столичные аэропорты частично отменяют рейсы, некоторые задерживаются из-за уборки летного поля. Согласно сервису "Яндекс. Расписание" во Внуково - 11 рейсов задержано, 4 отменено, в Домодедово - 25 рейсов задержано, 4 отменено, Шереметьево - 11 рейсов задержано, 1 отменен.

- Вчера даже "распушилось" крыло Boeing 787-9 арабской авиакомпании Qatar Airways во время зимней посадки. Этот было нужно для эффективного торможения, — рассказали в "Шереметьево".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самих же москвичей снегопад вдохновляет - многие выкладывают фотографии и поэтические строки о белом и пушистом.

- Как там у Пушкина? "Под голубыми небесами великолепными коврами блестя на солнце снег лежит". У нас без солнца, конечно, но тоже красиво, — написала в соцсетях москвичка Екатерина Мишина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вчера ледяная глазурь, сегодня снега полный двор. Но такая погода мне нравится больше, — написал москвич Александр Подрезов.

- Чудо чудное, когда зимой снег, а не дождь, — считает москвич Эдуард Стацкий.

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