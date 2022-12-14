Из-за сильного снегопада в Москве грузовики застряли на МКАД Фото: стоп-кадр из видео

Как сообщает дептранс, движение на дорогах Москвы осложнено из-за сильного снегопада. На некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут заехать на подъем. Трудности будут наблюдаться и в следующие несколько часов в центре на участках, где машинам нужно ехать вверх, предупреждают в ведомстве.

Особые сложности ждут грузовой транспорт на эстакадах и мостах. Причина задержки грузовиков — образование на дорогах гололедицы, которая не позволяет им проехать вверх. В результате дорожное движение сильно затруднено.

В настоящее время пробки наблюдаются в сторону центра города по шоссе Энтузиастов, МКАД, Щелковскому и Варшавскому шоссе, а также на Волгоградском проспекте.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за непогоды в столичных аэропортах задерживают и отменяют авиарейсы. По данным на 7 утра 14 декабря, из воздушных гаваней вовремя не вылетели более 35 бортов. Хуже всего ситуация в Домодедово.