В аэропортах Москвы из-за снегопадов 14 декабря задержали и отменили более 35 рейсов

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали и отменили более 35 рейсов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Более 35 авиарейсов задержали или отменили в Москве в среду, 14 декабря. Согласно информации, размещенной на онлайн-табло столичных аэропортов, ситуация хуже в Домодедово.

По данным на 7 часов утра по московскому времени, в Шереметьево задержали пять рейсов. Один вылететь не сможет вовсе. Во Внуково отменены четыре рейса, задержаны еще пять.

В Домодедово также отменили четыре рейса. При этом задержаны уже более 20.

Ранее KP.RU писал, что ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечером 13 декабря в Москве начнутся сильные снегопады, которые продлятся до 14-15 часов 14-го числа. За сутки в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков. Сугробы вырастут в два-три раза.

Также синоптик предупредил о похолодании до минус 3-8 в среду.