Синоптик Тишковец: 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие сутки

Сугробы вырастут с 5 до 10-15 сантиметров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве во вторник вечером ожидается снегопад, он усилится ночью и продлится до 14-15 часов среды. В ближайшие сутки выпадет около 25% месячной нормы осадков – до 12-17 миллиметров, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сугробы вырастут с 5 до 10-15 см… Планируйте на завтра свое утро сообразуемо снежному прогнозу и скользкой дороге», — написал метеоролог в своем телеграм-канале «Часовой погоды».

Синоптик добавил, что к 14 декабря столице немного похолодает. Температура воздуха будет колебаться от трех до восьми градусов мороза.

Ранее KP.RU сообщал, что Евгений Тишковец спрогнозировал увеличение снежного покрова в Москве 13 декабря. По его словам, высота сугробов возрастет на восемь сантиметров. Столичные коммунальщики продолжают следить за состоянием дорожно-уличной сети. Они своевременно убирают снег и проводят противогололедную обработку.